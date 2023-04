„Dacă va exista, atunci o vom discuta, dacă nu va exista, nu o vom discuta. Sunt trei rânduri de alegeri, doar trei pot fi discutate într-o asemenea permutare”, a spus el.

Se caută o soluție pentru comasarea alegerilor din 2024

În momentul de față, se discută despre comasarea alegerilor din 2024, însă nu s-a luat nicio decizie, spune Nicolae Ciucă. Acesta a precizat că a rugat specialiștii din PNL să caute soluții, pentru a putea veni cu o abordare legală, constituțională.

„Este o discuție (despre comasarea alegerilor în 2024 – n.r.) în momentul de față. Am discutat la nivelul coaliției, am discutat la nivelul PNL, chiar în ultima ședință a Biroului Politic Național, despre acest subiect. În acest moment, fiind vorba de o analiză, am rugat specialiștii din partid să caute soluții și desigur să venim cu o abordare legală, constituțională, nu de altă natură. Dacă va exista, atunci o vom discuta, dacă nu va exista, nu o vom discuta”, a spus el.

Întrebat dacă liberalii ar accepta comasarea alegerilor parlamentare și a primului tur de prezidențiale, prim-ministrul a răspuns: „Sunt trei rânduri de alegeri, doar trei pot fi discutate într-o asemenea permutare. Nu există acum decât una din cele trei și urmează să analizăm să vedem ce ne spun specialiștii pe domeniu din fiecare partid”.

Raluca Turcan propune o lege organică trecută prin Parlament

Și Raluca Turcan a vorbit recent despre comasarea alegerilor din România. Astfel, deputatul liberal a propus o soluție și explicat că o lege organică trecută prin Parlament poate rezolva mai multe probleme.

Deputatul PNL a subliniat că o lege organică trecută prin Parlament ar face posibilă comasarea alegerilor din România. Totodată, Raluca Turcan a înainte variante, precum comasarea localelor cu parlamentarele și cu primul tur al prezidențialelor.

„Primul argument din punctul meu de vedere ar fi acela că în general un an electoral este un an mort din perspectiva eficienței la guvernare sau în administrare, pentru că de obicei, politicienii sunt concentrați pe alegeri, iar aparatele administrative urmăresc ce fac politicienii.

Or noi în momentul acesta avem niște responsabilități uriașe, care pe de o parte pot să conducă la rezolvarea unor probleme din România și pe de altă parte să ne pună în situația de a folosi fiecare euro care ne este pus la dispoziție din fondurile europene și ambele priorități pentru România practic ar conduce la o dezvoltare mult mai bună a țării.

Noi realizăm sondaje de opinie, evident, ca să știm cum este privit PNL în ochii românilor și una dintre întrebări a fost și aceasta, dacă românii ar susține totuși comasarea alegerilor și cum văd ei, că e posibil noi să vedem într-un fel și cetățenii să vadă altfel și 67% dintre cei intervievați au spus că ar fi de acord cu comasarea alegerilor și chiar 70% au răspuns că nu ar fi deloc încurcați dacă ar primi mai multe buletine de vot”, a declarat Raluca Turcan la RFI.