Marcel Ciolacu a făcut un anunț important cu privire la fiecare pensie din România. Potrivit premierului, obiectivul în următorii 4 ani este ca pensia medie să ajungă la peste 800 euro, iar cea minimă la 415 euro.

Ciolacu a oferit mai multe informații la prezentarea programului de guvernare al PSD. Un alt obiectiv este ca salariul mediu brut să ajungă la 2.600 de euro pe lună. La rândul lui, salariul minim ar trebui să ajungă la 1.300 euro pe lună.

Potrivit premierului, marile priorități țin de creșterea veniturilor românilor în următorii 4 ani.

Dacă aceste obiective sunt îndeplinite, susține Ciolacu, puterea de cumpărare a românilor ar trebui să ajungă la media UE în 2028.

Potrivit șefului PSD, programul de guvernare a pornit prin zeci de întâlniri cu actorii sociali, dar și cu cele mai reprezentative sindicate şi asociaţii patronale din România.

Social-democratul susține că formațiune a dialogat cu oamenii valoroşi care cunosc în detaliu problemele economice şi sociale ale ţării.

„Întotdeauna, noi, cei din PSD, am ştiut să dialogăm cu oamenii valoroşi care cunosc în detaliu problemele economice şi sociale ale ţării. Să acceptăm că nu le ştim noi pe toate. Să recunoaştem ideile bune şi să le preluăm având credinţa că aşa trebuie să se petreacă lucrurile într-o ţară normală. Noi, cei de la PSD, am demonstrat că suntem acea forţă politică a ţării capabilă să transforme ideile în acţiuni care produc rezultate concrete.

Am redeschis economia, am protejat puterea de cumpărare a românilor, am făcut dreptate pensionarilor, dar şi celor din mediul privat plătiţi cu salariul minim. În paralel, am început construcţia a trei spitale regionale şi modernizăm alte zeci de spitale existente. Am dat drumul la zeci de şantiere de infrastructură, astfel încât chiar din acest an românii vor circula pe noi porţiuni de autostradă. Am susţinut economia prin programe şi granturi şi am încurajat prelucrarea materiei prime aici în România, mai ales în industria alimentară”, a spus șeful PSD.