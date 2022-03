Potrivit unei analize SMCP, invazia Ucrainei riscă să provoace un nou seism pe scena economică globală, tocmai în momentul în care se întrezărea un licăr de speranță privind revenirea la normalitate în ceea ce privește o creștere economică durabilă.

Având în vedere că indicele VIX al volatilităţii, cunoscut în cercurile de investitori ca „indicele fricii”, crește, iar apetitul pentru risc începe din nou să scadă, se poate spune că intențiile de investiții în afaceri și cheltuielile vor fi afectate în lunile următoare.

Chiar dacă actuala criză se va încheia rapid, așteptările pentru creșterea economică globală din acest an și anul viitor rămân reduse. Nimeni nu va fi scutit de consecințe, iar economiile majore precum cele al Statelor Unite și ale China vor simți aceste consecințe pe pielea lor.

Unda de șoc a crizei ucrainene asupra economiei globale se va simți foarte repede

Primul conflict major pe pământ european de după al Doilea Război Mondial a venit din senin, ca un fulger. A provocat un dezastru umanitar de amploare, iar unda de șoc asupra economiei globale se va simți foarte repede.

Încrederea în perspectivele de creștere a economiei globale a fost deja pusă la grea încercare din cauza pandemiei, iar situația riscă să se înrăutățească.

Intenția Rezervei Federale a SUA de a majora ratele dobânzilor nu a ajutat în niciun fel. Mai mult, în ultimele câteva luni au început să apară îndoieli cu privire la sustenabilitatea redresării globale.

Apar tot mai multe semne de îngrijorare

Fondul Monetar Internațional și-a revizuit deja prognoza privind creșterea economiei globale în acest an an cu o jumătate de punct procentual, la 4,4%, subliniind că întreruperile lanţurilor de aprovizionare şi inflaţia mai mare împiedică redresarea economică, inclusiv în Statele Unite şi China.

Uniunea Europeană și-a revenit oarecum după recesiunea adusă de pandemie, dar există semne de îngrijorare. Odată cu creșterea inflației și după ce Banca Centrală Europeană a sugerat o poziție monetară mai dură pe viitor, Europa ar putea fi extrem de vulnerabilă în fața unei deteriorări bruște a riscurilor geopolitice și a creșterii instabilității financiare globale.

Scenariul cel mai pesimist: efectele de contagiune s-ar extinde

În scenariul cel mai pesimist, efectele de contagiune s-ar extinde rapid, având în vedere importanța economiei Europei pentru restul lumii. Iar economia SUA și cea a Chinei nu vor fi imune.

Creșterea economică a SUA din acest an ar putea scădea ușor sub nivelul de 4% prognozat de FMI pentru 2022, în timp ce China ar reuși, cu greu, să obțină o creștere de peste 5% în acest an, dacă riscurile de contagiune globală se deteriorează mult și mai mult.

Acest lucru va reprezenta o dilemă serioasă pentru autoritățile monetare globale, fie că se vor ridica la înălțimea provocării creșterii riscurilor inflaționiste, fie că vor evita să-și asume riscuri, menținând ratele dobânzilor constante. Un lucru este cert: nu vor exista câștigători, subliniază South China Morning Post.