Astăzi, cele două națiuni sunt blocate într-un război al cărui sfârșit este greu de întrezărit. Incapacitatea de a pune capăt conflictului din Ucraina în viitorul apropiat este determinată în mare măsură de istoria comună a celor două țări, despre care Ucraina și Rusia au opinii diametral opuse, susține renumitul analist american Ian Bremmer, președintele Eurasia Group, potrivit unui comentariu de pe Bigthink.

Un alt factor care împiedică încheierea rapidă a războiului este incapacitatea instituțiilor moderne de a preveni și a gestiona eficient crize precum războiul Rusia-Ucraina, crede acesta.

Cu toate acestea, în mijlocul acestei „recesiuni geopolitice” există unele oportunități de revigorare a unor instituții învechite și de a crea altele, care pot să reechilibreze ordinea globală în bine, susține acesta, potrivit Bigthink.

Răspuns la crizele actuale, pe măsură ce ordinea internațională se destramă

Potrivit lui Bremmer, faptul că după invadarea Ucrainei de către Rusia, NATO a început să se trezească, iar Occidentul s-a unit mai mult ca oricând ”este un răspuns la crizele care continuă să apară, pe măsură ce ordinea internațională începe să se destrame”.

Bremmer spune că, dacă Vladmir Putin ar fi citit cartea sa ”The Power of Crisis: How Three Threats – and Our Response – Will Change the World” nu s-ar fi bazat pe faptul că Statele Unite, NATO și Occidentul nu vor răspunde la o criză majoră. A văzut ce s-a întâmplat în Afganistan.

”A văzut ce s-a întâmplat în Irak. A văzut ce s-a întâmpat pe 6 ianuarie 2021 în Statele Unite. A văzut lipsa de reacție la invaziile pe care le-a făcut in Georgia și Ucraina în 2008 și 2014”, a comentat Bremmer, care consideră că, prin încercarea de a uzurpa un guvern democratic ales în Ucraina, Rusia a mers mult prea departe.

Răspunsul la nivel internațional a fost extraordinar, fâcând Occidentul mai puternic decât era înainte ca Putin să invadeze pe 24 februarie, subliniază el.

Este vorba de hrană, îngrășăminte și energie. Este o criză mult mai gravă

Bremmer consideră că prin criza provocată de războiul dus de Rusia în Ucraina se creează din ce în ce mai multă interdependență.

”La începutul crizei din Rusia, mulți oameni au spus: „Asta e! De se acordă o atenție atât de mare conflictului? De ce nu la fel se acordă importanță Siriei, Somaliei sau Yemenului? Doar pentru că sunt europeni albi?! E singurul motiv pentru care vă pasă”, spune președintele Eurasia Group.

Apreciatul analist nu este de acord cu cei care afirmă acest lucru și explică de ce războiul din Ucraina reprezintă o criză mai mare, care nu poate fi ignorată.

”Adevărul este că aceasta este o criză mult mai mare, nu doar din cauza celor șase milioane de refugiați ucraineni, nu doar din cauza amenințării la adresa Europei, ci din pricina interdependenței economiei globale. Este vorba de hrană, de îngrășăminte și de energie, care va face din aceasta o criză mult mai gravă care se va răspândi în toată lumea”, afirmă Ian Bremmer.