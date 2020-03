Ce se întâmplă cu testarea pentru coronavirus a bucureștenilor

”S-au mai primit PCR-uri și se vor fac testări în aglomerările urbane, în special în București. Este un proiect pilot pentru a evalua stare de infectare cu coronavirus a unui oraș. După ce terminăm cu Capitale. Capacitatea de testare se va dubla. În măsura în care testările se vor face etapizat perioada de testare se poate micșora”, a spus secretarul de stat în cadrul Ministerului Sănătății.

”Cu cât vom achiziționa mai multe aparate cu atât testarea va fi mai eficientă și perioada. Capacitatea se mărește săptămânal. Personalul va fi instruit și avem foarte multe donații chiar din partea oamenilor de afaceri”, a declarat Nelu Tătaru.

De când începe testarea

”Testarea se va face începând de săptămâna viitoare iar personalul medical va fi primul testat. Vom testa persoanele vârstnice și cu divizibilități iar apoi restul populației. Pacienții spitalelor sunt și ei în continuare testați și tratați. Este o transmitere locală accentuată. Spitalul este izolat și nu mai avem decât 100 de pacienți care așteaptă rezultatul testării. Cei care vor fi testați negativ vor intra în izolare la domiciliu iar cei testați pozitiv vor fi trimiși la spitalul de boli infecțioase”, a spus Nelu Tătaru.

Situația de la Suceava a fost posibilă din cauza unei atitudini delăsătoare

”A început dezinfecția de la etajele superioare ia în decursul săptămânilor următoare spitalul va deveni unul special pentru tratarea pacienților cu COVID-19.”, a fost mesajul secretarului de stat.

”Suceava a fost o conjunctură a mai multor motive. Avem o anchetă epidemiologică care nu a mers pe un traseu corect, avem un personal medical care nu s-a protejat. A fost un management defectuos și o atitudine delăsătoare care a dus la această situație.”, a mai spus Nelu Tătaru.

Greșelile șefilor m-au făcut să vin la Suceava

”Aceste lucruri m-au făcut să vin la Suceava. Nu poți chema cadrele medicale testate pozitiv în același loc cu cei care nu erau infectați. Este o mare greșeală. Am avut discuții cu cadre medicale și cu asistenți și îmi dau seama de dimensiunea situației din Suceava. Am propus suspendarea contractului managerului spitalului județean Suceava.Am ziolat tot ce am descoperit la spital. Facem un recensământ al cadrelor medicale care au fost la acest spital. Vom izola fiecare focar în parte.”, a mai spus secretarul de stat.

