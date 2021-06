Nelu Tătaru a decis să treacă de partea lui Florin Cîțu. Ludovic Orban: Îi cunosc adevăratele motive

Ludovic Orban a declarat că fostul ministru al Sănătății, Nelu Tătaru, a decis să-l susțină pe Florin Cîțu. Fostul premier a spus că știe adevăratele motive pentru care fostul ministru a decis a trecut în tabăra prim ministrului Florin Cîțu. Totodată, șeful Camerei Deputaților a spus că discută cu Nelu Tătaru.

Fostul premier a declarat că filiala PNL Vaslui îl va susține în cursa pentru șefia partidului, subliniind că președintele filialei (n.r Nelu Tătaru) nu va fi sprijinit în decizia sa.

Pentru a câștiga cât mai mulți simpatizanți, fostul premier a declarat că este nevoie ca PNDL 3 să fie lansat. PNDL 3 este un instrument de finanțare pentru comunitățile locale în vederea realizării de proiecte de apă și canalizare, drumuri, gaze, energie electrică.

„Eu sunt in legatura cu realitatea din teren. De peste 3 luni de zile le spun colegilor si din partid si din coalitie ca trebuie sa pregatim viitorul PNDL. Acum stim ce se poate finanta din PNRR, stim foarte clar pe POR ce se poate finanta si in mod evident orice alte investitii in mod special drumuri, gaz, apa, canal, o comunitate ca sa se dezvolte are nevoie de aceasta infrastructura. Ce nu putem finanta cu fonduri europene prindem in PNDL (…) Este o necesitate lansarea unui nou PNDL, PNDL 3, pentru ca toate comunitatile locale, in speciale cele sarace, ca sa aiba o sansa le dezvoltare, au nevoie de infrastructura, ca nu vine nimeni sa investeasca intr-o comunitate unde nu ai curent electric, apa, asfalt, gaz”, a declarat Orban.