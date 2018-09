Negocieri dure în PSD înainte de CEx: Pleacă Dragnea din partid?

Negocieri intense au loc în PSD, înaintea şedinţei de vineri în care contestatarii lui Liviu Dragnea vor forţa demisia aceastuia. Susţinătorii liderului PSD spun însă că nu sunt mai mult de 20 de filiale care vor cere demisia şefului lor.

În tot acest război, apar şi surprize: Lia Olguţa Vasilescu a anunţat că îl susţine pe vicepremierul Paul Stănescu care îi este amic şi că nu ar vota vreodată împotriva acestuia. Pe de altă parte, deputatul PSD de Botoşani Răzvan Rotaru a declarat, la Digi24, că organizaţia PSD Botoşani nu îl susţine pe Liviu Dragnea, în ciuda informaţiilor apărute în presă, şi că decizia de susţinere a liderului social-democrat a fost luată, în nume propriu, de preşedinta organizatiei, fără a se consulta cu colegii ei. Și organizaţiile PSD din Maramureş se reunesc, astăzi, la Bucureşti, pentru a luat o decizie privind susţinerea lui Liviu Dragnea sau a scrisorii prin care i se cere demisia.

Preşedintele PSD Călăraşi, Ciprian Pandea, secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului, a ezitat să spună dacă organizaţia pe care o conduce îl susţine sau nu pe Liviu Dragnea, menţionând că a avut o discuţie seara trecută cu preşedintele PSD în care şi-a exprimat punctul de vedere.

"Noi sustinem PSD, e mai putin important cine e la presedintie. Important e sa mearga mai dep indiferent de numele presedintelui. Cred ca la CEx de maine se va gasi o solutie buna pentru cei care au semnat cat si pentru ceilalti. Aseara am avut discutie telefonica cu primarii pe care ii are organizatia judeteana, am avut o consultare, nu am putut vea o sedinta a comitetului executiv judeţean, nu aş vrea să fie nici la foc automat, sa o inteleaga. Concluzia e ca aveam nevoie de unitate. Vorbesc cu toată lumea, inclusiv cu preşedintele am vorbit aseară, i-am zis punctul meu de vedere, a înţeles", a declarat Ciprian Pandea.