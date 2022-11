„Poftiți pe la noi! Poftiți la târg”, noua emisiune de la Antena 1, începe din 5 decembrie. Gazda emisiunii, celebrul Nea Mărin a mărturisit cum au fost filmările pentru acest nou sezon. Din păcate, coregraful a mărturisit că a avut niște momente nu tocmai plăcute pe platourile de filmare.

Nea Mărin a ajuns la spital

Nea Mărin a spus că a ajuns la spital, chiar în ultima zi de filmare. Ce s-a întâmplat.

„Pentru mine a fost unul din cele mai interesante sezoane și mă bucur foarte mult că scopul nostru a fost acela de a descoperi meșteșugari, tradiții, oameni care duc obiceiul mai departe. Sunt fericit că am organizat aceste târguri pentru ei și i-am ajutat să promoveze tot ce zona lor are mai frumos de oferit. Liviu și Andrei au fost lângă mine și, cu toate comentariile lor, m-au ajutat să ducem treaba la bun sfârșit.

A fost prima oară când am reușit să ajungem în Republica Moldova, am găsit datini extraordinare și o mâncare…nici nu am cuvinte! Sezonul ăsta a mai venit cu o premieră, deloc plăcută pentru mine. În ultima zi de filmare am ajuns la spital, o să vedeți exact ce s-a întâmplat!. „, a declarat Nea Mărin, potrivit Antena 1.

Filmările emisiunii ajung în acest sezon și în Republica Moldova, mai exact pe lângă Orhei și la Cricova. Călătoria continuă apoi la Piatra Neamț, Câmpulung Moldovenesc, Bistrița și Negrești-Oaș. Printre vedetele care sunt gata să-i țină piept lui Nea Mărin se numără Ruby, Adriana Trandafir, Iulia Albu, Adda și Cătălin Rizea, Cătălin Cazacu, Patrizia sau Andreea Antonescu.

Secretul lui Nea Mărin pentru a se menține în formă

Nea Mărin a mărturisit cum reușeste să se mențină ăn formă la vârst de 65 de ani.

„De ani de zile îmi încep diminețile făcând mișcare. La primele ore, înot sau merg cu bicicleta. Nu sunt un gurmand și mănânc foarte multe legume și fructe. Îmi place să îmi pregătesc singur micul dejun și cina. De prânz se ocupă soția, iar, mesele sunt întotdeauna la ore fixe. În fiecare dimineață la 7.00 mănânc roșie, ardei, castravete, brânză de la țară și beau o cană de ceai. Prânzul este la 13.30, iar cina la 18.30-19.00.”, a spus Nea Marin.