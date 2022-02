În contextul tensionat actual dintre Rusia și Ucraina, Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, a transmis că Occidentul urmărește continuarea discuțiilor diplomatice cu Rusia, sperând ca Moscova să aleagă un compromis, ci nu o confruntare militară.

„Nicio dezescaladare pe teren, din contră, se pare că Rusia continuă consolidarea militară și nu am primit niciun răspuns la documentele noastre scrise, la propuneri pe care le-am trimis Rusiei pe 26 ianuarie, în care precizam subiectele despre care vrem să vorbim și pe care vrem să le discutăm pentru a găsi o cale politică înainte.

Vom continua să trimitem un mesaj clar Rusiei, că suntem gata să stăm la masă, să negociem, să discutăm cu ei, dar în același timp suntem pregătiți pentru ce este mai rău. Şi dacă Rusia din nou invadează Ucraina, atunci va plăti un preț mare și vom continua să expunem acțiunile Rusiei pentru a-i face cât mai greu să facă aceste agresiuni contra Ucrainei, dar sperăm că Rusia se va implica într-un un dialog folositor și va alege diplomația, în loc de confruntare, și suntem gata să stăm jos la masă și să găsim o soluție politică.

Vedem o prezență militară rusească masivă la granița cu Ucraina, dar vedem și mesaje de la Moscova, că ei dau diplomației o șansă, dar noi suntem gata să ne întâlnim cu ei, să vorbim, să găsim o soluție diplomatică, dar suntem pregătiți și pentru ce e mai rău, așa că lucrăm pentru o soluție politică, dar suntem pregătiți pentru ce e mai rău, în cazul în care Rusia invadează din nou Ucraina”, a explicat acesta.

NATO: Suntem gata pentru discuțiile cu Rusia pentru a rezolva criza

Întrebat de un jurnalist cum Alianța Atlanticului de Nord continuă să rămână optimist, deși posibilitatea unui atac rusesc este evidentă, Jens Stoltenberg a răspuns:

„Cred că mesajul și semnele pe care le-am primit de la Moscova, ieri, asigură terenul pentru un optimism prudent, pentru că a fost un mesaj despre diplomație și suntem gata pentru eforturile diplomatice și discuțiile cu Rusia, pentru a rezolva criza. Şi am spus acest lucru de mai multe ori și am trimis Rusiei propunerile în scris și așteptăm răspunsul lor, dar, în același timp, nu am văzut nicio retragere a forțelor rusești și, desigur, acest lucru contrazice mesajul și eforturile diplomatice, așa că trebuie să rămână de văzut dacă există o retragere a Rusiei. În acest moment, suntem într-adevăr foarte aproape.

Vedem ce va face Rusia în Ucraina, dar vedem că ei au crescut numărul trupelor și mai multe trupe sunt pe drum, așa că până acum nu vedem dezescaladare, dar, desigur, auzim mesajele privind diplomația și suntem gata să ne așezăm la masa eforturilor diplomatice cu Rusia. La această ministerială ne vom concentra pe situația critică de securitate în Europa, dar vom avea și alte întâlniri, ne vom întâlni cu partenerii noștri din Ucraina și Georgia și din nou vom analiza și vom preciza importanța suveranității tuturor statelor, inclusiv a Ucrainei și Georgiei, ne vom întâlni cu partenerii noștri apropiați, cu Finlanda, cu Suedia, cu Uniunea Europeană și de asemenea vom avea un /…/ de lucru al NATO.

Până acum nu am văzut o dezescaladare a Rusiei, dar desigur, monitorizăm îndeaproape ceea ce fac și urmărim ceea ce fac și, desigur, dacă încep să își retragă forțele, atunci vom primi cu plăcere acest lucru, dar rămâne de văzut asta. Ei şi-au mutat mereu forțele înainte și înapoi. Vrem să confirmăm o adevărată retragere, a fost un du-te-vino, dar trendul din ultimele luni a fost o creștere progresivă a capabilităților Rusiei în apropiere de granițele Ucrainei, așa că Rusia își păstrează acolo capabilitățile pentru invadarea Ucrainei, fără nicio avertizare prealabilă”, a declarat secretarul general al NATO.

Jens Stoltenberg, despre aderarea Ucrainei la NATO

Întrebat de un reporter dacă Ucraina va intra în NATO în următorii zece ani, în condițiile în care cancelarul german Olaf Scholz a spus că Ucraina nu va deveni membră a Atlanticului de Nord cât timp el și Vladimir Putin sunt în exerciţiu, Jens Stoltenberg a spus:

„Mesajul meu este că acest lucru îl vor decide cei 30 de aliaţi şi nu decide Rusia cine este membru al NATO sau nu. Este o chestiune de principii, toți aliații au spus clar acest lucru și acest lucru este despre respectarea dreptului fiecărei națiuni să își aleagă calea, fie că dorește să fie parte a NATO, fie că nu vrea să facă parte din NATO.

Finlanda și Suedia sunt parteneri apropiați ai NATO, nu au aplicat pentru statutul de membru, dar au spus clar că, desigur, acest lucru nu le împiedică să colaboreze cu NATO. Acest lucru nu este doar despre Ucraina, ci și despre alte națiuni suverane din Europa, despre principiile și dreptul fiecărei națiuni de a-şi alege calea. Aceste principii sunt înscrise în statutul NATO, dar și în Acordul de la Helsinki. Fiecare națiune are dreptul să își aleagă propria cale.”

Jens Stoltenberg, despre Rusia: Sperăm că își vor retrage trupele

Întrebat de un jurnalist care este numărul real al soldaților ruși de la granița Ucrainei, în condițiile în care președintele american Joe Biden a spus că sunt 150.000 de militari ruși, iar el (Jens Stoltenberg) a declarat că sunt doar 100.000, acesta a spus că:

„Am discutat despre 100.000 de soldați. Da, a fost o creștere progresivă, așa că vedem că acest număr crește și crește și crește și continuă să crească. Așa că eu cred că cel mai important lucru este să monitorizăm îndeaproape ceea ce face Rusia şi le cerem să facă ceea ce spun, și anume să deescaladeze situația, să se retragă, să își retragă forțele. Aceasta ar fi cea mai bună contribuție a lor pentru a reduce tensiunile și să evite orice conflict în Europa.

Monitorizăm îndeaproape ceea ce fac și, desigur, am văzut de mai multe ori în ultimele luni că ei se mută cu trupe și cu echipamente grele, apoi retrag trupele, dar echipamentele rămân pe teren. Apoi pot aduce foarte repede înapoi acest trupe şi toate capabilitățile. Așa că trebuie să vedem o retragere reală a forțelor, de durată, nu doar, pur și simplu, o mutare de jur împrejur. Sperăm că își vor retrage trupele. Aceasta va fi cea mai bună contribuție a lor la o soluție politică și credem că e loc de optimist prudent”, a afirmat acesta, potrivit RADOR.