Se poate spune că astăzi este o zi istorică pentru umanitate. Nasa a efectuat primul test de apărare planetară al umanității. O navetă spațială a Nasa a lovit intenționat un asteroid, cu scopul de a-l devia de la cursul său inițial. Impactul a avut loc la ora 7.14 p.m. ET (marți 2.14 ora României). Misiunea DART (Double Asteroid Redirection Test – Dublul Test de Redirecționare a Asteroizilor) s-a efectuat din Laurel, Maryland, Statele Unite ale Americii. Membri echipei DART au declarat că va fi nevoie de aproximativ două luni pentru a afla dacă traiectoria asteroidului s-a schimbat în urma impactului.

Did you catch the #DARTMission stream live or Didymos it? Impact is over, but the research continues. As scientists delve into data and telescopes release images of the asteroid from their POV, follow @AsteroidWatch and @NASASolarSystem for updates. https://t.co/ZNEYDQVA8Y pic.twitter.com/dn2veS6zbG

