Narcisa Suciu are o carieră impresionantă în muzică, însă nu și-a dorit din totdeauna să o ia pe această cale. În copilărie, ea și-a dorit să fie stewardesă sau bibliotecară. Ea mărturisește că admira femeile care aduceau corespondența, visează să citească scrisorile oamenilor.

Cred că, dacă nu aș fi putut să cânt, asta făceam! Am făcut limbi străine la liceul unde am terminat, dar clasa cealaltă era de biblioteconomie. Cred că mă duceam acolo!”, a declarat Narcisa Suciu.

Mă gândeam că, dacă aș fi în locul ei, aș putea să itesc scrisorile tuturor! Mi se părea extraordinar! Aș fi vrut foarte tare să fiu ea. Apoi, după ce am mai crescut puțin, m-am gândit că, de fapt, cel mai fain este să fii bibliotecară.

Deși viața i-a oferit alt drum, artista a dezvăluit că, la finalul carierei, nu exclude varianta retragerii la mănăstire. Totuși, ea spune că nu se grăbește să iasă la pensie. Unul dintre aceste motive are legătură cu pensiile mici pe care artiștii României le primesc după ce ies din activitate.

Deși nu crede în superstiții, există anumite tradiții personale pe care le practică pentru a sărbători sau a-și aminti de momente semnificative din viața sa. Una dintre aceste tradiții constă în a purta același parfum atunci când se întâlnește cu anumite persoane cu care are amintiri speciale.

Această practică a artistei reflectă dorința ei de a menține conexiuni emoționale puternice cu persoanele și momentele care au avut un impact semnificativ în viața ei. În ciuda absenței credinței în superstiții, Narcisa Suciu își onorează tradițiile personale, considerându-le o modalitate de a păstra vie memoria unor experiențe deosebite.

Ornela Pasăre, una dintre cele mai apreciate interprete de muzică populară din România, a dezvăluit că, la vârsta de 16 ani, a avut gânduri serioase de a se călugări, simțind o chemare divină.

Cu toate acestea, artista și-a dat seama că acest drum nu este ușor și nu poate fi urmat de oricine. Astfel, a renunțat la acest drum.

„Îmi aduc aminte că, la un moment dat, în adolescență, pe la 16 ani, am avut niște gânduri de a mă călugări. Am simțit așa o chemare… Însă, mi-am dat totuși seama că, totuși, nu am avut acea ”chemare” cu adevărat și mi-am dat seama că a te călugări este o haină grea și nu o poate îmbrăca oricine,” a declarat Ornela Pasăre.