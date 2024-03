În cursul zilei de vineri, prim-ministrul României l-a primit la Palatul Victoria pe noul președinte al Băncii Europene de Investiții. Este vorba despre Nadia Calviño.

Într-un mesaj publicat pe pagina de X a Guvernului României, șeful Guvernului spunea că Banca Europeană de Investiţii este unul dintre partenerii importanți ai României. De altfel, el a mai spus că țara va accelera implementarea proiectelor comune cu ajutorul Nadiei Calviño.

Șeful Guvernului de la București a mai spus că accentul cel mai mult se va pune pe domenii precum:

PM @CiolacuMarcel: @EIB is a key & strategic partner for #Romania. We are going to accelerate the implementation of our common projects with the support of the new president @NadiaCalvino. Special focus on health, energy, agriculture & infrastructure. pic.twitter.com/z3yqUK7UH7

