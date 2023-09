Muzica a mai pierdut o stea! A murit unul din marii cântăreţi

S-a stins din viață unul din marii cântăreți ai lumii! Vestea a fost confirmată de bunul său prieten, Lew Irwin. Len Chandler, cunoscut pentru cântecele pe care le-a interpretat în anii 60 alături de celebrul Bob Dylan, a murit, pe 28 august, în locuința sa din Los Angeles, California.

Chandler suferise mai multe accidente vasculare cerebrale, a precizat Irwin, relatează Parade.

Len Chandler, unul dintre cei mai vocali artiști care milita pentru pace și drepturile civile

Pe lângă faptul că era un instrumentist care cânta la oboi, Chandler a fost și unul dintre cei mai vocali artiști care milita pentru pace și drepturile civile, compunând cântece despre evenimente actuale, care îl marcau. Descris de Times ca fiind unul dintre cei care au contribuit la renașterea muzicii folk din Greenwich Village.

La sfârșitul anilor 1950 și ’60, Chandler a început să cânte la Gaslight Cafe din Manhattan, înainte de a i se oferi un post la WXYZ din Detroit, unde a scris și a cântat melodii de actualitate pentru televiziunea locală.

A cântat alături de artiști renumiți ca Bob Dylan, Pete Seeger, Joan Baez

Chandler a cântat alături de artiști renumiți precum Dylan, Pete Seeger, Joan Baez, participând la diferite evenimente muzicale și la proteste pentru drepturile civile și împotriva războiului, inclusiv la Marșul din 1964, de la Washington. De asemenea, i-a însoțit pe Jane Fonda și Donald Sutherland în controversatul turneu F.T.A.

În 1970, împreună cu Donald Sutherland, Jane Fonda a întreprins un turneu de spectacole- antirăzboi, intitulat „Free The Army”, o parafrază la expresia „Fuck The Army”, prin care încerca un dialog cu soldaţii de pe coasta de Vest a SUA, din perspectiva trimiterii acestora în Vietnam.

Bob Dylan a vorbit despre Chandler în memoriile sale

Bob Dylan a vorbit anterior despre Chandler în memoriile sale,” Chronicles Volume One” (2004), unde a scris: „Un lucru pe care pot să-l spun clar despre Chandler este că era un tip neînfricat. Nu suferea prostia și nimeni nu-i putea sta în cale. Len a fost genial și plin de bunăvoință, unul dintre acei tipi care credeau că toată societatea poate fi afectată de o singură viață solitară”.

În urma lui Chandler au rămas fiul său, Michael Fox, precum și soția, Olga Adderley Chandler.

Un alt colaborator al lui Bob Dylan s-a stins luna trecută

Luna trecută, chitaristul canadian Robbie Robertson, fondatorul trupei de folk şi rock The Band, a murit, la 80 de ani. Potrivit agentului său, Robertson a murit după o lungă suferinţă, având familia aproape.

Colaborator apropiat al lui Bob Dylan, Robertson a scris cele mai cunoscute cântece ale grupului său The Band, precum „The Weight”, „The Night They Drove Ol’ Dixie Down” şi „Up On Cripple Creek”.

The Band a activat de la sfârşitul anilor 1960 până la mijlocul anilor 1970.

Robbie Robertson a marcat istoria rock-ului

S-a născut la 5 iulie 1943 în Toronto, Canada, din mamă amerindiană. În adolescenţă, a pornit la drum în cadrul unor festivaluri muzicale itinerante. A lucrat cu Dylan, printre altele, la turneul acestuia de mare succes din 1974 și la albumul “Planet Waves”.