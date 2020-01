Anunțul de achiziție a Microinvest, una dintre cele mai importante organizaţii de creditare nebancară din Republica Moldova specializată în finanţarea microîntreprinderilor a fost făcut marți, scrie news.ro.

„Banca Transilvania se află în etapa de solicitare a aprobării achiziţiei de către autorităţile de supraveghere din România precum şi de către alte autorităţi relevante. Ca urmare a finalizării achiziţiei, Banca Transilvania va deţine controlul asupra entităţii Microinvest. Banca Transilvania va informa investitori în fiecare etapă relevantă din cadrul procesului de autorizare şi de achiziţie”, precizează banca.

Microinvest are circa 200 de angajaţi şi 35.000 de clienţi

Balkan Financial Sector Equity Fund din Olanda deţine 54,9% din acţiuni, Fundaţia Soroş-Moldova, 24,4%, Oikocredit, Ecumenical Development Cooperative Society din Olanda, 12,8%, în timp ce Driehaus Richard din SUA, are 4,8% şi SIDI Franţa are 3,1%.

Aceasta nu este prima achiziție a băncii în republica Moldova. În 2018, Banca Transilvania devenea acționar majoritar, împreună cu Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), la Victoria Bank, a treia bancă din Republica Moldova din punct de vedere al activelor.

Te-ar putea interesa și: