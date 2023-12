Miercuri, pe 27 decembrie, Elon Musk a făcut primele declarații după ce în spațiul public au apărut informații potrivit cărora un inginer Tesla a fost atacat de un robot în fabrica Giga Texas, situată în apropiere de Austin.

Directorul Tesla a răspuns postării unui utilizator X care a distribuit un articol Daily Mail despre incident, publicat marți.

Correct.

Truly shameful of the media to dredge up an injury from two years ago due to a simple industrial Kuka robot arm (found in all factories) and imply that it is due to Optimus now.

— Elon Musk (@elonmusk) December 27, 2023