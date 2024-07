Într-o postare realizată pe propria pagina de X, Elon Musk a informat că va discuta cu boardul Tesla despre o investiţie de 5 miliarde de dolari în startupul de inteligenţă artificială xAI.

Gigantul de vehicule din SUA încearcă să îşi mărească eforturile de a accelera dezvoltarea robotaxiului şi proiectul de conducere autonomă. Totuși, ambiţiosul proiect de conducere autonomă s-a confruntat cu numeroase obstacole tehnice şi legale în ultimii ani.

În momentul de față, producătorul auto îşi consolidează infrastructura AI pentru a pregăti modele pentru tehnologia autonomă a Tesla.

Mesajul a venit după ce Musk a lansat un sondaj în care a cerut părerea oamenilor cu privire la subiect. Aproape 68% dintre respondenţi au spus că Tesla ar trebui să investească în xAI, dezvoltatorul chatbotului Grok.

Musk a oferit mai multe informații la începutul acestei săptămâni, în timpul conferinţei telefonice Tesla privind veniturile. El a spus că xAI va fi „de ajutor în promovarea conducerii autonome complete şi în construirea noului centru de date Tesla”.

CEO-ul Tesla a dezvăluit și că există oportunităţi de a integra Grok cu software-ul Tesla.

Amintim că marja şi profitul auto Tesla din al doilea trimestru au scăzut marți sub estimările de pe Wall Street. Astfel, compania a redus preţurile şi a oferit stimulente pentru a creşte vânzările.

Musk, cea mai bogată persoană din lume, a lansat xAI anul trecut. În momentul de față, xAI și Grok oferă o alternativă pentru ChatGPT OpenAI, susținută de Microsoft şi Google, parte a grupului Alphabet.

OpenAI a fost fondată în 2015 de mai multe persoane, printre care și Elon Musk. Totuși, compania s-a distanțat de-a lungul timpului de obiectivul original.

Should Tesla invest $5B into @xAI, assuming the valuation is set by several credible outside investors?

(Board approval & shareholder vote are needed, so this is just to test the waters)

— Elon Musk (@elonmusk) July 24, 2024