Joanna Merlin, actrița și directoarea de casting cunoscută pentru rolul Tzeitel din musicalul „Fiddler On The Roof” (Scripcarul de pe acoperiș – n.red.) de pe Broadway, a murit la vârsta de 92 de ani.

Moartea actriței a fost anunțată luni de Tisch Graduate School of Acting a Universității din New York într-o postare pe pagina de Instagram. Ea lucra ca membră a corpului profesoral al școlii din 1998 și „a predat lucrarea lui Michael Cehov, „Psychological Gesture”, precum și cursuri de carieră și de filmări pentru noile generații de actori”, potrivit postării.

Asociația Michael Cehov, a cărei fondatoare și președinte emerit a fost Merlin, a scris pe site-ul său că actrița a murit duminică la Los Angeles. Cauza morții nu a fost deocamdată dezvăluită, transmite People.

„Joanna a fost actriță, maestru Cehov și fost director de distribuție pentru Harold Prince, Stephen Sondheim, Bernardo Bertolucci și James Ivory”, se arată în textul postării. „Ea a realizat distribuția producțiilor originale de pe Broadway pentru Sondheim’s Company, Follies, A Little Night Music, Pacific Overtures, Sweeney Todd și Merrily We Roll Along, precum și pentru Evita, Candide și On the Twentieth Century.” „Pierderea Joannei va fi profund regretată la Grad Acting, de către comunitatea Cehov și de către mulți oameni pe care i-a atins prin măiestria ei artistică”, a continuat textul.

Cunoscută pentru musicalul Fiddler On The Roof

Joanna Merlin s-a născut Joann Ratner pe 15 iulie 1931, la Chicago. Ea și-a schimbat numele la începutul carierei sale în showbiz. Cariera sa a început în timp ce studia cu Michael Cehov în anii 1950, potrivit site-ului Asociației Cehov. Ea a fost ultima studentă rămasă în viață a legendarului profesor de actorie.

Primul ei rol a fost în drama religioasă „Cele zece porunci” din 1956. Ea a mai apărut în câteva roluri de film și televiziune înainte de a juca rolul Tzeitzel în piesa de pe Broadway „Fiddler on the Roof” (Scripcarul de pe acoperiș) în 1964.

După „Fiddler”, Merlin a parcurs o carieră în domeniul divertismentului. Asta a implicat atât roluri în filme, televiziune și pe scenă, cât și muncă de casting pentru multe dintre musicalurile regretatului Sondheim.

Ea a apărut în special în filme precum „All That Jazz” din 1979, „Fame” din 1980 și „Mystic Pizza” din 1988, filmul Juliei Roberts, printre altele, la sfârșitul secolului al XX-lea. Ea a lucrat în același timp și pe Broadway, jucând roluri originale în „Shelter”, „The Survivor” și „Solomon’s Child”.

A lucrat ca director de casting pentru mai multe filme

Joanna Merlin a lucrat, de asemenea, ca director de casting pentru filme precum „Big Trouble in Little China” din 1986, „The Last Emperor” din 1987 și „Jefferson in Paris” din 1995. În ultimii ani, a jucat un rol recurent interpretând pe judecătoarei Lena Petrovsky din „Law & Order: Special Victims Unit” din 2000-2011.

De asemenea, în 2010 a apărut în episoade din „The Good Wife” și „Homeland”. Ultima ei prezență pe ecran a fost pentru o apariție în 2020 în serialul „Smartphone Theatre”.

„În orice moment astăzi, executați Marșul Actorului și cântați Marsilia”, se arată într-o declarație a Asociației Michael Cehov care anunță moartea lui Merlin. „Acesta a fost un cântec pe care Michael Cehov l-a cântat pentru Joanna și ceilalți actori din Los Angeles la începutul cursurilor lor. A servit ca o invitație de a trece pragul într-un spațiu creativ. Joanna își amintea adesea de el cu un zâmbet.”

Merlin era căsătorită cu David Dretzin din 1964. Soțul ei murise în 2006, conform unui necrolog publicat la vremea respectivă de Reed College, universitatea sa de suflet. Cei doi au două fiice, pe actrița Julie Dretzin și producătoarea Rachel Dretzin.