„De 2 ani de zile zicem ca vor veni costurile acestei cresteri economice bazate pe consum. A sporit presiunea asupra balantei comerciale. Bunurile de consum, productia interna cresc dar importurile cresc mult mai mult. Avem o problema de fond in domeniul politici monetare, inflatia de baza a accelerat. Preturile sunt impinse in sus de o cerere in exces si din pacate avem si pe partea costurilor, in special la costurile salariale, impungerea costurilor in sus,” a declarat Mugur Isărescu.

Guvernatorul BNR vine totuși și cu vești bune, arătând că încrederea în activitatea economică a sporit în prima parte a anului, având loc o redresare față de finalul mai slab al anului trecut.

„Activitatea economica s-a intensificat oarecum surprinzator in trimestrul I 2019. Avem o imbunatatire a increderii in activitatea economica. Este adevarat insa ca din punctul nostru de vedere, al echilibrelor macroeconomice, consumul este principala componenta care trage in sus cresterea economica si e un efect negativ. Dar e bine ca dupa slabirea de la sfarsitul anului trecut avem o redresare a increderii in economie,” conchide Mugur Isărescu.

