Ați remarcat, cu siguranță, că frizeriile, în București cel puțin, sunt pe cale de dispariție. Probabil, în scurt timp, numai cele ce țin de Igiena se vor mai numi așa. Acum e vremea barber shop-urilor.

Unde te învârți dai de un barber shop. Nepoții mei, tunși de mici la o frizerie de pe Bulevardul Ion Mihalache, merg azi la barber shop. Până și cuvântul ”tuns” pare rupt dintr-un trecut foarte îndepărtat, scrie infofinanciar.ro.

Mulți chemați, puțini aleși

De fapt, aici tot o frizerie este, cu sublinierea că, de câțiva ani buni, îngrijirea bărbii a devenit un simbol al eleganței masculine. Unele dintre locații nu mai seamană cu ce știm, fotoliile au devenit foarte comode, consumabilele folosite sunt de mărci cunoscute, unii te servesc cu un ceai, alții cu o cafea și absolut toți sunt amabili și cu un look foarte îngrijit. Nu vă lăsați păcăliți, însă, adevărata artă o găsești în saloanele unde numele proprietarului a devenit un brand.

Drumul până la brand este anevoios și costisitor. Secretul este că merită. Din plin.

Florin Roșca Hair Art Concept

Dacă cele mai multe barber shopuri o ard mai pe hipstereală, cu locațiile luminate de becuri din acelea uriașe, cu filament galben-portocaliu, salonul lui Vlad Roșca este inundat în lumină. Ceea ce dă foarte bine din afară. Mai mult, de pe stradă vezi tot salonul, cu fotolii de ultimă generație, scule ce sclipesc de curățenie, doamne care răsfoiesc reviste în așteptarea tușei maestrului. Dacă intri, vezi și acvariul, măsuța cu dulciuri de bună calitate, dar și patru șepci de culori diferite, clar fashion, în culori diverse, cu un ”M” desenat în frunte.

”Când termini un master class cu Mounir primești o astfel de șapcă. Un suvenir, pe lângă diplomă”, spune Florin Roșca. Deci, patru șepci egal patru top stagii cu cel mai titrat hair stylist al momentului. O groază de bani.

Ambiția lui Florin

”Totul a plecat de la o discuție în contradictoriu cu soția mea. Ea era hair stylist de cinci ani. La un moment dat, ea a zis că eu nu o să pot face o astfel de meserie. Că sunt comod, că nu mă pliez pe cerințele meseriei”, spune Florin Roșca.

Hair stylist-ul mai spune că, peste ceva timp, a înțeles că părerile enervante ale soției erau de fapt menite să îl ambiționeze. Altfel spus, doamna a avut intuiție bună pentru că ambiția soțului ei s-a dovedit a fi fabuloasă.

Pe scurt, cu peste 10 ani în urmă, Florin s-a înscris la un curs de frizerie. 4.000 de lei l-a costat și era cât pe ce să nu învețe nimic. Lucru pe care l-a constatat când și-a adus propriul model.

”Era ceva incredibil de simplu. Trebuia tuns cu mașina. Dar eu nu mai ținusem în mâna așa ceva vreodată. I-am spus profesoarei, care, în loc să mă ia deoparte și să îmi arate meserie, a spus că mai bine îmi dă banii înapoi ca să mă retrag de la curs”, își aduce aminte Florin.

Însă, nici profesoara, nici colegii de curs nu se așteptau la explozia hair stylist-ului de azi. Florin a spus răspicat că nu se retrage, și că într-un an va tunde mai bine ca organizatoarea cursului. Mai mult, Florin a promis că va fi el profesor și cel puțin unul din elevii lui va tunde mai bine decât respectiva profesoară.

”Nu știu dacă fix la un an, dar m-am ținut de cuvânt. Și mai era ceva la cursul ăla. Fiind de etnie romă, m-am simțit marginalizat. Un sentiment foarte urât”, ne povestește ucenicul lui Mounir.

Bucătăria- frizerie și sponsorul cu inimă

După curs, Florin a început să tundă pe cont propriu. Tudea într-o bucătărie, dar afluența clienților a crescut repede și locul i-a rămas mic.

”Așa că am închiriat o spălătorie de bloc, în Drumul Taberei, la capătul lui 41. Eram, practic, perete în perete cu salonul Abate. Și aici am trăit momente triste. Prieteni de-ai mei treceau pe stradă mă salutau și nu intrau la mine în prăvălie, ci alături, la Abate”, își amintește Florin Roșca.

Aici trebuie spus că Florin a avut întotdeauna un înger păzitor. Un domn bine situat financiar pentru care a lucrat de-a lungul timpului. Cu acesta Florin a avut mai multe discuții, inclusiv despre dezamăgirea ce o avusese la primul său curs. ”Și atunci mi-a zis că mă susține pentru orice curs aș vrea să fac, că mă sprijină în a-mi forma o educație de profil. Acest lucru mi-a dat un ”boost” de încredere nemaipomenit”, ne mai spune Florin.

Pe atunci, eroul nostru avea o pagină pe instagram numite ”Foix the Barber”. De la porecla sa din cartier. La un an de zile de lucrat în spălătorie, a fost contactat pe pagina de Insta de un turc, proprietar de salon în Londra. Turcul avea un manager român și mă urmărise pe net.

”A zis că îi plăcea ce fac și că ar vrea să îmi facă o ofertă. Eu câștigam deja destul de bine. A venit și oferta: 300-325 de pounds pe săptămâna cu cazarea plătită. Eu vin dintr-o familie de negustori, așa că am negociat. A doua ofertă: 415 pounds, cazarea asigurată. I-am spus că sunt unul dintre cei mai îndrăgiți frizeri din România și că vin numai pentru 600 de pounds pe săptămână. Turcul a zis că managerul lui câștigă 500 de lire pe săptămână și e în funcție de 10 ani. Am replicat că la nivelul la care fac eu meserie, aș putea fi ca un profesor pentru ei. Am bătut palma la 550 de pounds pe săptămână, cu cazare asigurată. M-am sfătuit cu soția și cu sponsorul meu și am plecat în Anglia”, ne dezvăluie hair stylistul.

Toți strângem bani pentru vise

O lună mai târziu, Florin a devenit managerul turcului și, în buricul Londrei, tundea și celebrități precum fotbaliștii Rio Ferdinand și Patrice Evra, jucători la Manchester United la acea vreme. Aproape un an a lucrat Florin în Anglia. A strâns ban pe ban, a vândut și mașina, un Mercedes. Mult timp a condus un Smart de două locuri. Cu banii adunați a deschis un salon pe Magheru. Care a mers foarte bine până când a venit pandemia.

”Soția rămăsese din nou însărcinată. Nu mai putea ține zona de coafură, așa că am hotărât să preiau și aceasta parte. Iarăși, soția a zis că nu voi face față, că doamnele sunt mai fițoase, mă rog, d-astea. Dar, i-am spus că mai bine stricăm afacerea pe mâna noastră decât pe mâna unui angajat. Eu nu am luat niciodată decizii fără să îmi consult soția”, garantează Florin Roșca.

Note ca în România

”Am plecat de pe Magheru și ne-am mutat aici (n.r: Nicolae Titulescu). Era pandemie, mergem tot cu Smartul pentru că nu pusesem bani deoparte. M-am împrumutat de la părinți 9 mii de dolari, dar salonul, doar amenajarea m-a costat 40.000 de euro”, dezvăluie Florin, Mounir de România.

Între timp, Florin s-a dus la un alt curs, de coafură, la o Academie care reprezintă brandul Wella în România, 4.000 de dolari.

”Aici am dat peste un altfel de profesor, unul care dacă nu empatiza cu tine, nu se ocupa să înveți ceva. Spre exemplu, aveam un coleg mai special, cu nevoi mai speciale. Era mai încet. Am luat atitudine, nu mi se părea normal să fie lăsat deoparte. Și nu era țigan, ci român. Dar părinții lui plătiseră bani grei să învețe și el o meserie. L-am luat lângă mine și ce-am învățat eu, a învățat și el. Nu le-a convenit că fac eu ordine acolo. Dar nici nu i-au dat banii înapoi…”, spune Florin Roșca.

Culmea, la încheierea cursului, Florin a fost jurizat de fost lui profesoară de frizerie de care am scris mai la începutul materialului. L-a felicitat, de față cu toată lumea a afirmat că are 10. ”Câteva zile mai târziu au venit diplomele. Surpriză! Eu aveam 7,18 (7 este minimum pentru absolvire) și colegul mai, acela mai special, avea 10. Nu e așa că viața e ciudată uneori?”, se întreabă pe bună dreptate Roșca.

O lună mai târziu Florin apărea pe coperta revistei Wella din SUA. ”Ei nu știau că sunt începător, dar au considerat că este cea mai bună lucrare. Am plâns de bucurie!”, punctează Florin.

Modelul Mounir

”Nu la mare distanță în timp, am vazut că vin produsele Mounir și în România, așa că am fost printre primii care i-au chemat la salon. Apoi, însuși Mounir a venit la Brașov, am luat pachetul VIP, trei zile, 7.000 de euro. Eram peste 200 de oameni la curs. Agentul a fost foarte deștept și mi-a spus să rămân ultimul ca să studiez greșelile celorlați până să se ajungă la mine. Așa am făcut și a ieșit o lucrare superbă. Desigur, și produsele ajută. Între produsele Mounir și cele Wella e distanță ca de la Formula 1 la autoturismul normal, de oraș”, ne explică Florin Roșca.

După toate acestea, Mounir vine să țină un master class la București. 2.000 de participanți, o singură zi de lucru. Mulți însă nu au luat și pachetul de studiu.

”Următorul master class, în Dubai. Am fost doar cinci români. Iarăși am luat pachetul VIP. Fiecare master class ne-a învățat noi și noi tehnici. A urmat Turcia, apoi Italia. Patru master class-uri am cu Mounir, maestrul care are 9 milioane de urmăritori pe Instagram. Ne dăm like-uri, ne tăguim. Mă bucur de aprecierea lui”, încheie Florin povestea.

Idoli și bani

Per total, în salonul din Titulescu s-au investit peste 80.000 de dolari. Florin lucrează totul, ajutat de doi asistenți (am cunoscut unul, Ali, un tânăr campion național și european la box).

Un bon mediu la Florin se ridică la 4.000 de lei.

Mounir este un hair stylist de renume internațional și un revoluționar într-ale frumuseții. Bărbatul este renumit pentru coafurile uluitoare pe care le realizează, în mai puțin de un minut. Un adevărat show. Mounir este specializat în coafura bob, dar creează și tăieturi ombre perfect echilibrate. De asemenea, coafurile de nuntă extravagante îi ies de minune. O schimbare de look într-unul din saloanele lui Mounir nu este una ieftină. Prețul numai pentru o schimbare de culoare ajunge și la 500 de dolari.