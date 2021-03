Motivul pentru care ninge la finalul lunii martie. Un climatolog cunoscut vine cu explicația: Avem de-a face cu o situație dinamică

Climatologul Roxana Bojariu a explicat, la Digi 24, motivul pentru care România se confruntă cu ninsori la finalul lunii martie. Ea a precizat că astfel de situații au mai avut loc în trecut. Climatologul precizează că avem de-a face cu o situație dinamică la nivelul emisferei nordice.

“S-au mai observat astfel de manifestari, dar sunt rare sau au fost rare in trecut. Avem de-a face cu o situatie foarte dinamica la nivelul intregii emisfere nordice. Intreaga iarna a avut treceri bruste de la regimuri contrastante termic si cu alte manfiestari severe in unele parti ale globului, in timp ce in alte zone am avut un regim mult mai bun, in sensul ca iarna aveam temperaturi mai mari decat in mod obisnuit”, a spus climatologul Roxana Bojariu.