Lovitură dură pentru Monica Macovei! A fost pusă sub acuzare după accidentul rutier din 2022

Monica Macovei a fost pusă sub acuzare pentru vătămare corporală din culpă, spun surse apropiate acestei chestiuni pentru g4media.ro, precizând că este vorba despre accidentul rutier care a avut loc anul trecut.

Amintim că la începutul lunii octombrie anul trecut, polițiștii au primit o sesizare cu privire la un accident rutier care avusese loc pe Drumul Naționl 39, între municipiul Mangalia și localitatea 2 Mai.

Ajunși la locul accidentului, organele de ordine au constatat că este vorba despre un impact produs între o mașină condusă de o femeie de 63 de ani și o motocicletă condusă de un băbat de 56 de ani.

Din cauza accidentului, conducătorul motocicletei a fost grav rănit.

Fostul ministru al Justiției, Monica Macovei, cea care conducea autoturismul, a fost testată cu aparatul etilotest și s-a dovedit că nu a consumat alcool.

La momentul producerii accidentului, fostul ministru al Justiției a precizat că motociclistul a intrat în plin în mașina sa atunci când conducea de la 2 Mai spre Mangalia. De asemenea, Monica Macovei spune că nu a pierdut niciun moment controlul mașinii sale.

„Mulțumesc tuturor celor care v-ați gândit la mine. Astăzi am fost parte a unui accident rutier. Încep să îmi revin din starea de șoc. Conducând de la 2 Mai spre Mangalia, pe banda mea și nu pe contrasens, un motociclist a intrat din plin in aripa stângă a mașinii, moment în care airbag-urile s-au declanșat, cauciucul din stânga față s-a spart. Nu am pierdut controlul mașinii nici o secundă. Urmare a spargerii cauciucului din partea stânga față, mașina a mers încet spre stânga, oprindu-se într-un scuar mic, cu vegetație. Sper ca motociclistul sa își revină, de câteva ore încerc sa obțin informații despre starea lui”, spunea Monica Macovei la momentul respectiv.

Fostul ministru a fost audiat la Parchet

Deși spune că motociclistul este cel care a intrat în mașina sa, polițiștii au descoperit la expertiză că fostul ministru al Justiției a pierdut controlul volanului, a intrat pe contrasens și s-a izbit de bărbatul pe motocicletă care circula regulamentar.

Astfel, joi, 26 ianuarie, Monica Macovei s-a prezentat la audierile de la Parchet, însă nu a vrut să le explice procurorilor circumstanțele în care s-a petrecut accidentul, spune România TV.

Sursa anterior precizată spune că Monica Macovei a preferat să iasă pe ușa din spate a Parchetului Curții de Apel pentru a nu da nas în nas cu jurnaliștii care o așteptau să iasă.

Amintim că Tribunalul București a decis ca Monica Macovei trebuie să plătească victimei, care a stat mai mult de două luni în spital, suma de 2.000 de lei, drept cheltuieli de judecată.