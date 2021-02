Raed Arafat a fost pus într-o situație dificilă odată cu declanșarea pandemiei de coronavirus. Întrebat care a fost momentul care l-a marcat cel mai mult în ultimul an de zile, șeful DSU a vorbit despre haosul și despre presiunea din spitale.

Secretarul de stat în MAI, Raed Arafat a declarat că au fost situații în care o persoană bolnavă nu avea loc în niciun spital și era nevoie de rugăciuni și de așteptare pentru a i se găsi un nou loc.

Totodată, potrivit acestuia, au fost momente în care bolnavii trebuiau mutați, însă vremea nu permitea transportul cu elicopterul, iar pacientul avea nevoie de sprijin imediat.

„Momentele în care am ajuns la faza în care să vedem că trebuie să ducem un bolnav undeva și nu găseam loc, și trebuia să ne rugăm să găsim locuri pentru bolnav; momentele în care aveam loc, voiam să trimitem bolnavul, dar vremea nu ne permitea să o facem cu elicopterul, și știam că bolnavul respectiv are nevoie de sprijin imediat. Astea toate sunt momente de presiune care au fost”, a declarat Raed Arafat.

Presiunea din timpul pandemiei

Șeful DSU a mai adăugat că într-adevăr, el nu a umblat prin spitale, însă știa tot ce se întâmplă acolo și știa totul despre presiunea la care erau supuși medicii. Raed Arafat a mai declarat că era sunat de colegii săi, de oameni care plângeau și cereau insistent soluții pentru ca pacienții să supraviețuiască.

„E adevărat că nu am umblat prin spitale, n-am intrat în spitale în perioada respectivă, dar poate la nivel de unitate de primiri urgențe am ajuns, la un serviciu de Ambulanță am ajuns, dar nu am intrat în spitale, în secții de ATI, să văd ce se întâmplă acolo. Dar totuși știam cam ce se întâmplă în țară și știam presiunea care este.

Eram sunat de colegi medici, eram sunat de familii, eram sunat de aparținători – oameni plângeau: “Găsiți o soluție, vă rugăm!”, “De ce nu-l duceți la București?” Toată lumea voia spre București, spre București. Noi voiam să găsim locuri pentru cei care nu aveau loc în București să-i ducem în altă parte!”, a mai spus șeful DSU.

Întrebat dacă pacienții din București erau transportați cu elicopterul în alte județe, Raed Arafat a răspuns afirmativ. Totodată, el a mai subliniat faptul că își dorește că sistemul sanitar din România să nu mai fie pus niciodată sub o astfel de presiune.

„Exact. Adică asta este. Şi eu sper să nu mai ajungem la astfel de presiune asupra sistemului sanitar din nou. Asta depinde de noi, pentru că acum, trebuie să recunoaștem, discutăm; a trecut un an, dar nu s-a terminat. Diferența este că acum vedem cap”, a mai spus Arafat.

Greu nu a trecut încă

La un an de la debutul pandemiei, Raed Arafat a fost întrebat dacă greul a trecut, însă șeful DSU s-a declarat pesimist. Acesta susține că nu am depășit greul și există riscul ca un al treilea val al pandemiei să lovească din nou în cazul în care regulile nu sunt respectate cu strictețe.

Totodată, Raed Arafat a subliniat și importanța vaccinări anti-covid.

„Nu, eu nu cred că a trecut încă greul, și există risc încă să vedem un nou val, un nou val serios, dacă nu respectăm regulile. Dacă respectăm regulile, dacă continuăm să respectăm regulile și ne vaccinăm, atenție, atunci avem șansa să scăpăm bine către toamna-iarna anului ăsta.

Dacă nu mergem la vaccin, nu respectăm regulile, dacă lucrurile stau într-un mod în care lumea să zică: “Ne-am plictisit, nu mai vrem să purtăm mască, nu mai vrem să facem asta, nu mai vrem să facem aia” înainte să ajungem la un număr de vaccinaţi suficient ca să ne protejăm”, a adăugat Arafat.

Sursa foto: INQUAM Photos, Octav Ganea