Patronul de la Phoenicia, libanezul Mohammad Murad, este tot mai des vehiculat în dosarul în care Dan Diaconescu este acuzat de relații intime cu minori și folosirea prostituției infantile. Omul de afaceri respinge cu vehemență implicarea sa în ancheta care îl vizează pe fostul patron de la OTV: „Este o înscenare! Nu am motive să fug”

Omul de afaceri Mohammad Murad a reacționat în urma apariției numelui său alături de cel al lui Dan Diaconescu în ancheta privind infracțiunile de act sexual cu un minor. Într-o intervenție la Realitatea PLUS, Mohammad Murad a negat orice implicare în scandalul „sex cu minore”.

Murad este plecat din țară din februarie

Omul de afaceri nu a fugit din țară, așa cum au titrat, astăzi, câteva publicații, el spunând în dese rânduri că este mai român decât mulți români. Murad intenționează să dea în judecată presa care consideră că i-a pătat imaginea.

„Azi am aflat și eu de acest scenariu. Nu știu cum să-l numesc. În hotelul nostru vin mii de persoane. Habar nu am ce s-a întâmplat… sunt șocat. Întotdeauna se leagă de numele meu”, a spus Mohammad Murad, la Realitatea PLUS.

Întrebat dacă a fugit din țară, acesta a răspuns: „Asta e moda în România? Nu se poate să nu fi fugit? Cei care dau informații să fie corecte. Eu am plecat din țară pe 14 februarie, nu în noiembrie. Voi reveni în România. Și mâine seară pot fi acolo dacă e cazul. Nu am motive să fug.

Persoana mea este publică și se fac subiecte. E interesant asta, pentru că sunt cel mai mare investitor în turism din România. Voi da în judecată persoanele care îmi fac imaginea negativă. Pun la bătaie toată averea pe care o am eu dacă există un astfel de subiect, dacă cineva aduce o dovadă.

Mohamed Murad este unul dintre cei mai curați oameni din România. Știu foarte bine ce fac și provin dintr-o familie cu educație”, a spus Mohammad Murad, vineri seara.

Diaconescu ar fi cunoscut minorele în hotelul lui Murad

Legătura dintre Dan Diaconescu și Mohammad Murad este cunoscută însă anchetatorii vor trebui să demonstreze care este implicarea libanezului în dosarul în care fostul patron otevist este personajul principal. Potrivit „gândul”, fostul om de televiziune Dan Diaconescu le-ar fi cunoscut pe cele două gemene minore la un spectacol organizat la hotelul Belvedere din stațiunea Olimp, hotel care face parte din Grupul Phoenicia, patronat de Mohammad Murad – unde acestea ar fi susținut un program artistic. Surse ar fi indicat că milionarul Murad ar mijlocit “împrietenirea”, Diaconescu fiind oaspetele său.