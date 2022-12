„Execuția în sine eu am privit-o o dată. N-am putut să o mai văd. Sigur că a avut un impact îngrozitor. Nici nu mai văzusem așa ceva. Ce m-a impresionat cel mai mult, momentul când l-a dat jos din TAB. Este scena pe care nu mai pot s-o privesc, pentru că atunci mi-am dat seama că dincolo de toate, era unchiul Nicolae. Era un bătrânel, semăna cu bunicul îngrozitor. Eu eram cu sora mea, gândurile noastre s-au dus către tatăl nostru. După ce am văzut pe 25, noi nu știam nimic de tata. Până pe 28 când am aflat că nu mai există tata și am aflat de la radio: «Un Ceaușescu mai puțin! A fost găsit spânzurat Marin Ceaușescu» Ăla a fost sigur cel mai dur moment pentru mine și pentru sora mea. Era tata, totuși.”, a povestit fiica lui Marin Ceaușescu.

Înmormântare pe ascuns

„A fost un moment foarte trist pentru că nu aveam unde să-l înmormântăm. Eu m-am dus la directorul cimitirelor pe care-l cunoșteam, pentru că înmormântasem câțiva profesori de la mine de la facultate. Și când m-am dus la Bellu, mi-au spus: «Păi, ce să facem noi cu taică-tu? De ce nu-l ardeți la crematoriu?» Pentru că știu sigur, am auzit de nenumărate ori, când vorbea și el cu mama, când o fi să ne ducem, să fim împreună și în niciun caz fetele să nu ne ducă la crematoriu. Și l-am înmormântat pe tata într-o noapte, fără să știe nimeni, cu acordul a doi gropari, care n-au vrut bani când au auzit despre cine e vorba.”, a mărturisit Mihaela Ceaușescu.