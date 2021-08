Anunțul momentului pe piața media. Potrivit Variety, grupul media german Axel Springer a anunţat un acord de cumpărare a site-ului Politico, lansat în urmă cu 15 ani. În ceea ce privește preţul achiziţiei, acesta nu a fost încă divulgat.

Pe de altă parte, în urmă cu câteva zile New York Times scria că proprietarul Politico, Robert Albritton, căuta să obţină 1 miliard de dolari pentru companie.

În ceea ce privește acordul la care s-a ajuns, acesta include 50% din acţiunile asocierii în participaţie Politico Europe, precum şi site-ul de ştiri din tehnologie Protocol, lansat mai recent.

Totodată, sursa citată mai precizează că acordul este aşteptat să fie finalizat în al patrulea trimestru al anului 2021, după ce va primi avize legale. Trebuie menționat faptul că vânzarea Politico vine la mai puţin de o săptămână după ce grupul Nexstar Media a cumpărat The Hill, concurent al Politico, pentru 130 de milioane de dolari.

Cum vor fi afectați cei 700 de angajați

În același timp, la rândul ei, publicația Forbes a anunţat în cursul zilei de joi planuri pentru o fuziune cu Magnum Opus, iar noua entitate va avea o valoare de 630 de milioane de dolari.

Allbritton va continua să fie publisher pentru Politico şi Protocol. În ceea ce privește echipele de conducere şi editoriale ale Politico în SUA, Politico Europe şi Protocol, acestea vor fi menţinute şi vor continua să îşi ducă activitatea separat de celelalte branduri americane deţinute de Axel Springer, a spus compania germană care mai deţine Business Insider, cumpărată în 2015 pentru 442 milioane de dolari, şi Morning Brew, publicaţie digitală centrată pe afaceri.

Amintim faptul că Axel Springer şi Politico sunt parteneri într-un joint venture din 2014, de când au lansat Politico Europe, care este profitabil din 2019, potrivit companiei.

La rândul său, Allbritton a pus bazele Politico în 2007 cu Jim VandeHei, care a renunţat în 2016 şi a înfiinţat concurentul Axios.

Site-ul internațional are un număr enorm de angajați. Mai exact, Politico spune că are 700 de angajaţi în America de Nord, iar mai mult de jumătate lucrează în echipa editorială, în timp ce Politico Europe are aproximativ 200 de angajaţi.

De asemenea, în 2021, Politico a încheiat achiziţia E&E News, axat pe ştiri despre energie şi mediu. De cealaltă parte, Axel Springer, cu sediul la Berlin, deţine branduri ca Bild şi Welt şi a declarat că are mai mult de 16.000 de angajaţi în întreaga lume.