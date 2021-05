Miron Cozma nu a fost doar liderul minerilor care au făcut prăpăd în Bucureşti în mai multe rânduri. Condamnat definitiv de instanţă la mulţi ani de închisoare, Cozma este cunoscut publicului larg pentru faptul că se afla în fruntea minerilor în anii 90, când aceştia au făcut prăpăd în Bucureşti.

Miron Cozma, “patron” al Jiului Petroşani

O mare pasiune a lui Miron Cozma a fost fotbalul. În anii 90, Cozma a fost şi “patronul” celor de la Jiul Petroşani. În acte era doar liderul minerilor, dar ortacii erau practic obligaţi să cotizeze lunar şi la Jiul Petroşani. În acest fel, echipa din Vale a ajuns în prima ligă.

Invitat al emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, la Kanal D, Cozma a dezvăluit cum i-a bătut la propriu, pe cei de la Dinamo. Legenda spunea că luceafărul huilei i-ar fi dat un cap în gură vedetei câinilor, Dănuţ Lupu. Acum, Cozma a detaliat. Este un episod vechi de 25 de ani.

Miron Cozma se supărase pe Lupu pentru că la meciul Jiul-Dinamo încheiat 1-0 fotbalistul câinilor l-ar fi lovit pe Vasile Matincă. Cozma a intrat pe teren și s-a răfuit cu fostul mijlocaș, una dintre vedetele primei ligi. Apoi, a avut conflicte cu Cornel Dinu și cu Cristi Borcea.

„Maestrul meu de aikido spunea că el vrea să mă învețe să nu mă bat. Cu Lupu n-am avut nimic, dacă-l lovea pe Matincă în timpul meciului, nu aș fi făcut nimic. Dar, la pauză, să vii pe la spate și să-l lovești pe ăla, pe care am dat 100.000 de dolari, banii minerilor…

Pe Cornel Dinu l-am primit la mine acasă cu pâine și cu sare, iar el ce-a vrut? Să-mi bată nevasta și copii. Au vrut bătaie, le-am dat bătaie.

Am bătut toată echipa Dinamo în vestiar, pe toți. Și-am vrut s-o fac și la București, dar l-a scăpat Nicu Gheară pe Lupu. Eu nu sunt un bătăuș incontrolabil. De fiecare am făcut ceea ce am făcut doar în ideea de a proteja sau cineva a vrut să mă atace pe mine sau să mă omoare, cum a fost în pușcărie”, s-a lăudat fostul lider al minerilor.

Fotbalul este una dintre pasiunile fostului lider al minerilor din Valea Jiului. A redeschis un subiect sensibil în fotbalul românesc, cel legat de meciurile tricolorilor la Euro 1996, când elevii lui Anghel Iordănescu au fost acuzați că ar fi cedat victoria Spaniei (1-2).

Florin Răducioiu a provocat valuri cu o declarație în martie 2021 prin care a dat de înțeles că jucătorii echipei naționale i-au lăsat pe iberici să câștige ultimul meci jucat de “tricolori” la acel turneu final. Acel detaliu a adus furia lui Gică Popescu. Acum, Miron Cozma a redeschis “cazul”.

„Întrebați-l pe Răducioiu, vă rog să nu mă credeți pe mine. În 1996, am fost în Anglia, rugat de Federație să fiu acolo, să reprezint România. La meciul cu Spania, Răducioiu a fost schimbat după ce a dat gol. Un vârf de atac al spaniolilor a venit la Gică Popescu și la Gică Hagi și le-a zis: “Nu mai intrați în Spania!”.

Oricum, nu aveam șanse. Și cu Bulgaria, a fost înțelegere Stoichkov. Mie nu mi-e frică nici de Hagi, nici de Gică Popescu. Știu ce vorbesc, fiindcă am fost acolo”, a declarat Miron Cozma, la Kanal D.