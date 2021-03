Mirela Vaida a vorbit despre atitudinea statului român în legătură cu copiii. Mai exact, prezentatoarea de la Acces Direct consideră că ”este o insensibilitate extremă pentru statul român în a se gândi la copii și la ce simt ei”.

Ea a mai precizat că anul 2020 a fost plin de încercări grele, în care s-au văzut toate lacunele pe care le are sistemul, lucruri nereparate încă de acum 30 de ani și care se văd de abia în perioade de criză.

„Eu cred că, în acest an, în care am avut de trecut prin încercări, ne-am dat seama de lacunele pe care le are un sistem întreg, un sistem pe care noi l-am fi vrut reparat încă de acum 30 de ani. Lacunele există și vor fi din ce în ce mai mari, ele se văd în astfel de momente de criză”, a spus Mirela Vaida, la Antena 3, în cadrul emisiunii lui Mihai Gâdea.

”O insensibilitate extremă”

Totodată, prezentatoarea tv a mai precizat că având în vedere experiența sa și emisiunea pe care o prezintă, vede tot felul de cazuri sociale, în care poliția, primaria sau asistenții sociali nu iau niciun fel de atitudine.

Unii copii pleacă de acasă din cauza tensiunilor, însă statul român nu face nimic nici în acest caz, a mai spus prezentatoarea tv.

„Mi se pare că este o insensibilitate extremă pentru statul român în a se gândi la copii și la ce simt ei. De ce spun asta? Făcând zi de zi emisiuni în direct cu astfel de cazuri sociale, culese din toate zonele țării, de obicei din medii defavorizate, de la primăriile pe care le sunăm în fiecare zi să cerem un punct de vedere, de la asistenții sociali, de la poliția locală, care trebuie să ne spună de ce nu s-a făcut ceva în cazul dispariției unui minor sau agresiunii sexuale a unui minor…

Primarii știți ce ne spun, sau poliția locală, sau asistenții sociali?! Eh, lasă, că și ei i-a plăcut. Lasă că se întoarce ea acasă, mai așteaptă trei zile, o fi fugit cu unul, dar vine. Păi, dacă ei, când vorbim despre chestii reale, despre dispariții semnalate de părinți, nu fac nimic, ne mai întrebăm dar oare ce o simți tânărul, adolescentul care stă închis între patru pereți și care nu mai socializează (n.r. în contextul pandemiei)?! Mi se pare o chestie de lux în statul român”, a spus Mirela Vaida.