„Este sau nu însărcinată Mirela Vaida?”, aceasta este întrebarea care stă pe buzele telespectatorilor din România.

Paparazzi de la Cancan au surprins-o pe vedetă, alături de soțul ei, Alexandru Vaida, lângă un restaurant cu specific italienesc din Pipera, București. Pe sub ținuta casual, în culori de toamnă, „i s-a putut zări burtica de gravidă, aceasta aflându-se, cel mai probabil în al II-lea trimestru de sarcină.”

„La 41 de ani, vedeta Antenei 1 va aduce pe lume un alt copil”, relatează sursa citată anterior.

Până acum, prezentatoarea TV a fost discretă. Ea nici nu confirmă, dar nici nu informă că ar fi gravidă. În plus, nu este deranjată de ceea ce s-a scris despre ea „pentru că maternitatea este un lucru frumos.”

Mai mult, în emisiunea „Acces Direct” de astăzi, 6 octombrie, Mirela Vaida a venit cu un cărucior pentru bebeluși în platou. Ea a nu a confirmat informațiile, dar a lăsat de înțeles că cel de-al patrulea copil ar putea fi pe drum.

Au venit atâtea informații peste mine, articole și telefoane de la oameni care nu m-au sunat niciodată, nu am răspuns nici unuia. Eu am un instict, când mă duc la cumpărături, când mă opresc în fața unui raft, fac așa (mișcă coșul asemenea unui cărucior de copil – n.red.), să adoarmă, îți rămâne în ADN.

Vă amintim că Mirela Vaida a pierdut două sarcini în trecut. Vedeta a recunoscut recent că nu știa că este însărcinată. A aflat, după ce a pierdut copilul. Bebelușul ei se dezvoltase în afara uterului.

„Eu am avut o sarcină extrauterină, dar a fost eliminată printr-o hemoragie foarte puternică. Eu am mai povestit asta. În timp ce cântam, probabil că și din cauza stresului, a oboselii și a zbuciumului și am cântat o noapte întreagă”, a mărturisit prezentatoarea TV.