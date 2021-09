Având în vedere că de luni, 6 septembrie, începe un nou sezon al emisiunii ”Acces Direct”, prezentatoarea Mirela Vaida a decis că este momentul pentru o schimbare de look. Vedeta a postat pe pagina sa de Instagram o poză în care se poate observa că s-a vopsit. Dacă până acum vedeta a apărut cu o coafură cu cărare pe o parte, de această dată Mirela Vaida a optat pe o coafură cu cărare pe mijloc.

Poza postată în spațiul online a primit imediat mii de aprecieri. Mai mult decât atât, cei care îi urmăresc activitatea în mediul online i-au lăsat sute de comentarii. În timp ce majoritatea comentariilor primite au fost pozitive, au existat și comentarii mai puțin plăcute.

Alături de poză, vedeta de la Antena 1 a scris și un mesaj cu privire la schimbările ce au avut loc în platoul de filmare pentru acest sezon.

”Buna dimineata! Azi incepem un nou sezon @acces_directoficial! Nu mai stiu al catelea, pentru ca emisiunea asta ruleaza de vreo 12-13 ani pe post! O emisiune deloc usoara, dar care vorbeste despre ce se intampla in jurul nostru! Sezonul nou vine cu schimbari: incepem la ora 16:30, in fiecare zi! 🔥 Se anunta schimbari de decor si sunt extrem de curioasa cum va arata noul platou! 🤗🔥❤️ Am emotii la fiecare reintalnire cu echipa si cu telespectatorii! Asadar, un fel de inceput de „an scolar”, azi, de la 16:30, cu emotiile si provocarile necunoscutului, in fiecare zi! Asta-i „directul”! Va imbratisez si va doresc bine in tot ce faceti! Doamne-ajuta!”, a fost mesajul pe care Mirela Vaida l-a scris alături de fotografia postată pe pagina sa de Instagram.