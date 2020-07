După ce joi s-a aflat că Vulpiţa şi Viorel Stegaru, invitaţi permanenţi ai emisiunii “Acces Direct”, s-au infectat cu noul coronavirus, prezentatoarea Mirela Vaida şi-a făcut şi ea de urgenţă testul pentru COVID-19.

Rezultatul testului rapid a fost negativ, însă vedeta Antena 1 a trebuit să mai aştepte o zi pentru a aflat rezultatul testului PCR. Din fericire, medicii i-au dat Mirelei Vaida o veste foarte bună, iar aceasta a ţinut să o împărtăşească şi cu fanii şi prietenii de pe Facebook.

Vedeta a publicat o fotografie cu rezultatul negativ al testului PCR, împreună cu mesajul “Multumesc tuturor celor care v-ati gandit la mine in aceste clipe! Sanatate si liniste tuturor!! Va imbratisez! 🤗💖🙏”.

Mirela Vaida spune ca este gata să se întoarcă la muncă

Ediţia live de joi a emisiunii “Acces Direct” nu a mai fost difuzată, iar fanii emisiunii au putut vedea în schimb o ediţie înregistrată. Mirela Vaida a anunţat deja că, dacă rezultatele testelor pentru coronavirus vor fi negative, ea este gata să se întoarcă imediat la muncă.

“După ședința de sumar de la 16:30 au venit rezultatele. Așa că cea mai înțeleaptă decizie a fost să spunem Stop și să plecăm acasă. Am decis să difuzăm o emisiune pregătită pentru weekend. Deși eu nu am intrat direct cu ei, pentru că noi nu ne vedem decât în platou, unde stăm la o distanță de circa 3 metri, am decis să mă testez.

Testul rapid a ieșit negativ. Aștept rezultatul testului PCR, care sper că va veni foarte repede. Și dacă și acesta este negativ, voi veni la muncă”, a declarat Mirela Vaida pentru Observator.