Congresul SUA va adopta o nouă legislație „foarte energică” privind politica NATO la Marea Neagră

Potrivit spuselor sale, noua legislație „foarte energică” „înseamnă, probabil, solicitări în zonă militară, zonă economică, zonă strategică, zonă de intelligence, în multe zone”, însă ea nu va fi creată pentru România, ci pentru întreaga regiune.

În opinia sa, o astfel de investiție politică, militară și tehnologică în zona Mării Negre va transforma România în beneficiarul considerabil al politicilor americane.

„Cablurile (submarine) pe aici trec, conductele pe aici trec. Protecția infrastructurilor critice submarine în Marea Neagră sunt importante și NATO își dezvoltă capacitatea de a proteja astfel de lucruri.

Am fost și am vorbit în Congres cu ambele tabere – și republicani și democrați, la nivelul cel mai înalt, în Senat și în Camera Reprezentanților – cunosc locul acela bine. Am făcut lobby pentru România, cred că ar trebui să primesc pantofi gratis toată viața mea cât am alergat pe holurile alea să băgăm România în NATO.

Am simțit altceva, interesant pentru noi, pentru români, un interes foarte mare, bipartizan, pentru Marea Neagră. Cred că vor veni cu o nouă legislație foarte energică și foarte solicitantă, inclusiv pentru administrația americană și pentru noi, NATO, pentru a face mai mult în Marea Neagră.

E o recunoaștere a importanței acestei zone pentru economia mai largă a Europei. Misiunea noastră este de a valorifica, inclusiv economic, această valență strategică importantă a României”, a declarat, vineri, Mircea Geoană în cadrul unui interviu acordat pentru Digi24.

Ce ar însemna pentru România intrarea Ucrainei și a Republicii Moldova în UE?

În cadrul acelui interviu, secretarul general adjunct al NATO a explicat și ce s-ar întâmpla dacă Ucraina și Republica Moldova ar intra în Uniunea Europeană (UE). Potrivit spuselor sale, dacă acest lucru se întâmplă înseamnă că „România nu mai este la periferia Europei și că vine în noul centru de greutate economic, politic și tehnologic al Europei”.

„Este pentru România și pentru noi, flancul estic, întărit cu Finlanda, cu Suedia reprezintă o șansă formidabilă, care depășește într-un fel subiectul Ucraina, este vorba de o nouă arhitectură de securitate politică, economică, strategică în Europa și în lume”, a subliniat Mircea Geoană.