Mircea Geoană intervine în războiul dintre Guvern și Președinte! Ce spune fostul președinte PSD

„Coabitarea dăunează grav sănătăţii publice. În sensul că, de fiecare dată când am avut preşedinte de o culoare politică şi o majoritate şi un Guvern de altă culoare, coabitarea, invenţie franţuzească, am preluat-o cu multă voioşie, când am făcut Constituţia după 1990, provoacă tensiuni inevitabile între cele două Palate şi anul pre-electoral 2018 a fost marcat de această poziţionare pentru lupta care va avea să vină la anul, alegerile prezidenţiale sunt evident importante şi de aici vin o parte din tensiuni”, a spus Mircea Geoană.