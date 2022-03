”Peste două treimi din forţele surse sunt deja blocate în Ucraina. Vedem că vin întăriri din Armenia, Georgia, Siberia, din alte zone, dar, uitându-ne la numărul de trupe, la numărul de avioane, la numărul de nave, te uiţi la ce are NATO şi ce are Rusia acuma (…) Deci nu sunt riscuri la adresa securităţii noastre”, a mai declarat Mircea Geoană.

Secretarul general adjunct al NATO consideră că abordarea lui Vladimi Putin în acest conflict este una bazată pe forță brută și nu pe diplomație.

”În plus, este un element care contează, pentru că Rusia, după cum vedem, înţelege cel mai bine mesajul forţei şi nu neapărat mesajul diplomaţiei. Când văd că în termen de câteva săptămâni, 3-4 săptămâni, NATO şi-a amplificat prezenţa pe Flancul Estic, inclusiv în România, de o manieră excepţională… Am activat planuri de apărare pentru toţi aliaţii pe Flancul Estic. În clipa de faţă sunt peste 40.000 de militari sub comanda comandantului suprem aliat, avem sute de nave care stau practic în cer în permanenţă, avem sute de dispozitive, inclusiv elemente antirachetă care sunt foarte vigilente”, a mai completat Geoană în cadrul unei emisiuni televizate la Digi24.

Următoarea țintă potențială a rușilor

Orașul cu cea mai mare centrală nucleară a Europei se află în momentul de față în vizorul forțelor armate rusești. În momentul de față este stare de asediu în Zaporojie pentru că, în momentul de față ucrainenii au în vedere câteva strategii defensive pentru acest oraș al lor.

În următoarele zile cetățenii orașului Zaporojie nu vor mai putea circula timp de 38 de ore pe parcursul fiecărei zile datorită pericolului în care se află și stabilirii stării de asediu. Un atac iminent al rușilor aici ar reprezenta o catastrofă nu doar pentru faptul că aici se găsește una dintre marile centrale nucleare ale lumii însă există un pericol suplimentar și pentru cetățenii ucraineni care au plecat din Mariupol, un alt oraș distrus, aproape în întregime de forțele ruse.

Starea de asediu va intra în vigoare orele 16.00 și se va încheia luni la ora 06.00.

„Pentru siguranța dumneavoastră vă rugăm să nu ieșiți pe stradă sau în alte spații publice în acest interval, cu excepția celor care au permis de trecere și carduri de identitate”, a averitzat Oleksandr Starukh, șeful consiliului regional din Zaporojie.