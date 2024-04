Ministrul Mediului, Mircea Fechet, susține că programul Rabla Plus nu va dispărea. Pe de altă parte, în ceea ce privește Rabla Clasic, banii au fost epuizați. Drept urmare, interesul românilor pentru înlocuirea mașinilor vechi este unul mare.

„La Rabla Clasic nu e un interes scăzut, pentru că am epuizat banii. La Rabla Plus, la autoturismele electrice sau la cele plug-in hybrid, ca urmare a unei ordonanțe de urgență din luna decembrie a anului trecut a fost plafonat voucherul, valoarea maximă la suma de 25.500 de lei, adică aproximativ 5.000 de euro”, a transmis Mircea Fechet, pentru Digi24.

Fechet a subliniat că programul Rabla Plus nu este pe cale să fie eliminat. Atunci când a fost întrebat dacă această acțiune nu descurajează cumpărarea de mașini electrice, ministrul a argumentat că, dimpotrivă, are un efect opus.

„Dimpotrivă. Atunci când am anunțat un buget record la Rabla Plus, respectiv un miliard de lei pentru prima oară în istoria AFM-ului, se poate spune orice, mai puțin că descurajăm acest fenomen”, potrivit ministrului.

De asemenea Fechet consideră că încurajarea achiziției de mașini electrice trebuie să fie o prioritate pentru orice guvern român. În plus, el a evidențiat că acest lucru este crucial, mai ales având în vedere că există obiective clare în cadrul PNRR până în 2026, printre care scoaterea din uz a 250.000 de autovehicule vechi.

În ceea ce privește mașinile mai vechi de 15 ani, ministrul susține că ele ar trebui să dispară de pe drumurile României. Potrivit lui, acestea poluează și devin nesigure.

„Rabla Plus este un program care nu doar că nu va dispărea, dar cred că încurajarea achiziției de mașini electrice trebuie să fie o prioritate pentru orice guvern și pentru orice ministru în România, mai ales că avem jalon în PNRR până în 2026 să scoatem din uz 250.000 de rable, un sfert de milion de rable.

Ministrul a adăugat că există posibilitatea ca o parte din fondurile destinate programului Rabla Clasic să fie realocate către programul Rabla Plus.

„Așa cum am anunțat ori de câte ori a fost cazul, în fiecare an ne propunem să luăm o parte din bani de la Rabla Clasic și să mutăm banii la Rabla Plus, pentru că așa e firesc, asta e direcția în care merge Europa, toată lumea și știm că din 2035 nici măcar nu se vor mai produce autoturisme cu combustie internă, ceea ce ne face și pe noi să înțelegem că nu o să avem ce finanța”, potrivit lui Mircea Fechet.