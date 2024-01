Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a anunțat că bugetul programului Rabla Plus pentru anul 2024 va atinge o cifră record de 1 miliard de lei. Cifra marchează o creștere semnificativă față de cei 780 de milioane de lei alocate în anul anterior. Alocarea financiară majorată vine în sprijinul românilor interesați să își achiziționeze vehicule electrice sau hibrid.

În cadrul unei conferințe de presă, Ministrul Mediului a subliniat importanța continuării tendinței de realocare a sumelor de bani de la programul Rabla Clasic, destinat motoarelor cu combustie internă, către Rabla Plus, dedicat vehiculelor electrice și hibrid.

„Un alt lucru pe care îl consider foarte important este legat de Programul Rabla Plus. Din nou, o să avem un buget-record pe acest program, respectiv 1 miliard de lei, față de 780 de milioane cât am avut anul trecut. E o creștere substanțială și spun acest lucru pentru că vom păstra tendința pe care am stabilit-o și în alți ani, respectiv aceea de a lua sume de bani de la Rabla Clasic, adică de la motoarele cu combustie internă și de a-i muta la Rabla Plus. Eu sper să avem, la sfârșitul anului viitor, niște cifre extraordinare, având în vedere acest buget pe care nu l-am mai avut niciodată”, a declarat Mircea Fechet.