Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a anunțat că Guvernul a aprobat finanțarea a 18 proiecte pentru extinderea sau modernizarea rețelelor de transport și distribuție a gazelor naturale în mai multe județe.

Acesta a precizat că Ministerul Mediului va monitoriza proiectele pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea acestora.

Programul „Casa Verde” oferă finanțare pentru achiziționarea și instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice, care folosesc surse de energie regenerabilă și nepoluantă, pentru a produce energie electrică.

Ministrul a prezentat în conferința de presă și o serie de „date legate de finalizarea Programului Casa Verde panouri fotovoltaice. Azi am avut ultima sesiune cea în care beneficiari eligibili au fost unitățile de cult. Am avut astăzi, o puternică concurență și la această categorie. 670 de unități de cult s-au înscris în programul nostru în mai puțin de un minut. Am avut în total opt sesiuni de înscriere. Pentru fiecare regiune geografică, putem spune că bugetul s-a epuizat în mai puțin de 2 minute la fiecare categorie. A existat un interes foarte mare al românilor pentru a-și monta panouri fotovoltaice pe casă și pentru a deveni prosumatori. Așa cum am mai spus, am avut un buget record în acest an, respectiv 2 miliarde de lei.

Pentru prima oară în istoria Administrației Fondului pentru Mediu, finanțăm aproape 67 de mii de gospodării din România. Noutatea acestui an este legată de valoarea finanțată, ea a crescut la 30.000 lei față de 20.000 cât era în anii din urmă și totodată, finanțăm și capacități de stocare, respectiv acumulatori pentru acești beneficiari, cu speranța că pe timpul nopții, vor putea să consume în propria gospodărie energia electrică pe care au produs-o și au înmagazinat-o în timpul zilei. Reamintesc că prin acest program se pot instala panouri cu o putere de minim trei kilowați și unități de stocare a energiei de minim cinci kilowați.”