Mircea Badea, cârcotaș cu Simona Halep! Prezentatorul TV și-a exprimat părerea despre decizia ei de a-și vinde vila de pe Lacul Snagov. Vă reamintim că ea s-a mutat recent în Dubai, Emiratele Arabe Unite.

Când a aflat că proprietatea ei costă 4,2 milioane de euro a rămas șocat. El nu înțelege de ce și-ar cumpăra o proprietate în comuna Snagov, județul Ilfov. Mircea Badea are „un milion de motive” pentru care ar alege să locuiască în Dubai, însă nu ar cheltui bani ca să-și facă casă în România.

L-a dat exemplu pe jucătorul de tenis Novak Djokovic, numărul 1 la nivel mondial, care are o avere impresionantă. Cu câțiva ani în urmă, și-a construit o vilă de lux în Marbella, Spania. Și-a investit banii într-o zonă atractivă, nu în țara natală (Serbia).

„Vorbesc de acest subiect și de felul în care e tratat în presa din România. Dar de ce la Dubai? Păi, dacă ai fost acolo o dată, o să vezi că ai multe motive. De ce să stai în România? E teren de joacă. Vii cât de des cât poți, dar să stai în România… De ce ai face asta?

La Marbella are reședința Djokovic, nu are în Serbia. Cu toată dragostea, ia avionul privat, în două ore e în Serbia. Doamna Halep ajunge și cu curse de linie. Și pe vremea când era numărul 1 mondial mergea cu curse de linie. M-a șocat! Ok, și la business class, dar la curse de linie. Adică stătea ca noi toți la coadă acolo.

Oricât de patriot ai fi… Și domnul Djokovic este, fără doar și poate, și doamna Halep este și ea! De ce să stai în România prea mult timp? O viață ai, cu toată dragostea pentru țară”, a spus el în cadrul emisiunii TV „În gura presei”.