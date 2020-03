Realizatorul de televiziune Mircea Badea a avertizat, în emisiunea sa de joi noapte, asupra faptului că ideea conform căreia noul coronavirus i-ar afecta doar pe cei vârstnici nu mai este de actualitate.

Badea a vorbit la telefon cu o doctoriță infectată la spitalul din Suceava, care se află în prezent internată la Iași și care i-a relatat că în ultimele 24 de ore la spitalul unde se află au fost internați mai mulți bărbați tineri, în putere, dar grav afectați de coronavirus.

Chiar și doctorița, care se simte rău și este efectiv chinuită de boală, ”este mai tânără” decât el, a precizat realizatorul tv.

”O arsură în piept de care nu scapă”

”Se simte rău. Am vorbit cu dânsa joi. Voia să vorbească cu mine și am sunat-o. Am întrebat-o cum se simte. Nu se simțea foarte bine. Avusese febră, acum nu mai avea.

Dar mi-a spus că are o arsură în piept de care nu scapă și încă nu poate respira ca lumea. Vorbea ca un om care nu poate să respire bine.

Doamna doctor este mai tânără ca mine. Și se simțea foarte rău. A fost într-o stare mult mai rea oricum. Acum este internată la un spital din Iași după ce a fost infectată la spitalul din Suceava.

”Statistica incipientă nu mai funcționează”

Este tratată într-un spital pavilionar, stau patru oameni în cameră, cu WC-ul pe hol. Mi-a zis că, în ultimele 24 ore, au fost aduși 4-5 bărbați infectați, cu vârste între 35 – 45 ani, bărbați în putere, care nu aveau alte probleme de sănătate.

Se simțeau foarte rău, nu mai puteau să respire. Doi dintre ei au ajuns la terapie intensivă. Toată harneala asta cu ideea că COVID – 19 afectează doar vârstnicii nu prea mai este de actualitate. De la zi la zi, teza bazată pe statistica incipientă nu mai funcționează”, a zis Mircea Badea.

Trebuie precizat că vârsta medie a persoanelor infectate cu noul coronavirus era de aproximativ 45 de ani, joi, în țara noastră, cu 20 de ani mai mică decât cea din Italia.