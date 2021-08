Mircea Badea, ironic la adresa lui Messi

Realizatorul emisiunii „În Gura Presei” a scris că „toată planeta ar trebui să se oprească din orice altceva şi să-l ţină de mânuţă şi să-l mângâie pe căpuşor”.

„Sunt copleşit de situaţia teribilă a miliardarului Messi care nu îşi imagina că se poate juca tiki taka kaka maka şi în altă parte, nu doar la Barcelona. Sper că va rezista acestui iad psihologic în care se află. Toată planeta ar trebui să se oprească din orice altceva şi să-l ţină de mânuţă şi să-l mângâie pe căpuşor”, a scris Mircea Badea pe Facebook.

Anunțul făcut de Lionel Messi

Anunțul lui Messi a fost făcut într-o conferință de presă, ce a avut loc la stadionul Camp Nou.

„Nu sunt pregătit pentru asta. Am jucat toata viața aici, de la 13 ani. După 21 de ani trebuie să plec. Trebuie să las tot ce este aici. M-am gândit în ultima perioadă ce să zic. E foarte dificil pentru mine. Le-am promis copiilor că vom reveni, aici e casa mea. Trebuie să plec temporar de aici cu soția, cu copiii mei.

Am trăit atât de multe lucruri frumoase la Barcelona. Au fost bineînțeles și lucruri mai puțin plăcute. Am dat totul pentru acest club din prima zi în care am sosit aici și până la ultima. Sunt profund impresionat de atașamentul pe care l-au arătat oamenii pentru mine. Nu mi-am închipuit vreodată că o să spun ‘adio’. Plec de la acest club fără să văd fanii de peste un an și jumătate din cauza pandemiei”, a spus Lionel Messi.

Amintim că, în urma decizie de a nu mai prelungi contractul cu Barcelona, este foarte aproape de a semna cu clubul francez Paris Saint Germain pe 2 ani, cu un salariu de 35-40 milioane euro.