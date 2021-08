Mircea Badea a comentat cazul lui Micuțu, care a fost implicat într-un conflict în centrul Capitalei, iar în final a făcut o plângere la poliție.

„Fiind un bou, mă uitam la televizor ca la poarta nouă și aflu că un domn, căruia i se spune Micutzu… Micutzu, care este prezentat drept stand-up comediant a pățit ceva nasol înțeleg, pe Calea Victoriei sau ceva de genul. Am înțeles că a fost atacat”, a spus Mircea Badea, în propria emisiune de la Antena 3.

Totodată, realizatorul tv a vorbit despre titlul de pe ziare.com „Micutzu, ridicat de Poliție și dus la secție după o altercație în centrul Capitalei„. În acest context, Mircea Badea susține că nu înțelege cum a fost ridicat actorul de oamenii legii, adăugând că vrea să îi vadă pe cei care l-au ridicat.

„Totuși, asta aș fi vrut să văd. Cum a fost ridicat? Pe bune? Cred că are 200 de kilograme! Cum?! A fost ridicat… vreau să-i văd pe polițiștii ăia de l-au ridicat”, a spus el.

Știrea care l-a amuzat pe Mircea Badea

În același timp, el a făcut referire și la știrea de pe site-ul stiripesurse.ro, adăugând că s-a amuzat mult când a citit-o.

„Recunosc că m-a făcut să râd mult, dar între timp au reformulat-o! Știrea zice așa: „Jurnaliștii nu se deranjează să vadă imaginile despre care scriu”. Nu e necesar, adică suntem jurnaliști, ce importanță are ce se întâmplă în imagini. Important e ce vrem noi să scriem. Și zice: „În cazul lui Micutzu, titlurile nu contează”. Titlul lor zice asa: „Micutzu a fost atacat de mai mulți bărbați în Capitală: scandalagiii au încercat să-l lovească cu o sticlă”. Deci e ceva aproape eroic!

Deci Micutzu era un băiat minunat și niște mulți, bă, mulți, au încercat să-l lovească cu o sticlă!

Și zice: „potrivit acestora, Cosmin Nedelcu (Micutzu) și iubita sa, au depus reclamație la Poliție. Potrivit acestora, în timp ce se aflau la terasă, mai mulți tineri dintr-un grup au început să-i adreseze actorului injurii. La un moment dat, unul dintre ei a aruncat cu o sticlă spre Micutzu. Din fericire…” Atenție Asta e sublimă! „Din fericire, acesta nu a fost lovit, pentru că s-a ferit, din reflex, dar s-a spart geamul unei terase”, a mai adăugat Mircea Badea.

Totodată, el a continuat ironiile la adresa lui Micuțu. Mircea Badea susține că nu înțelege cum actorul de stand-up a reușit să fie ocolit de sticla aruncată către el.

„L-ați văzut vreodată pe domnu` ăsta, Micutzu? Asta mi se pe Dumnezeu, cum a încercat cineva să arunce o sticlă, dar el, din reflex, s-a ferit. Era ca Neo, din reflex făcea printre sticlele aruncate de scandalagii pe lângă săracul Micutzu”, a completat el.

Ultimul articol de care s-a luat Mircea Badea a fost cel de la Antena 3, cu titlul ”Artistul care-i face să râdă pe români, atacat!”. Realizatorul tv susține că ”săracul” Micuțu, deși amuză oamenii, tot el sfârșește atacat.

După ce a văzut imaginile postate cu altercația în care a fost implicat Micuți, Mrcea badea susține că a văzut doar un ”crenvuștel în negru”, spre deosebire de Micuțu.

”Era un crenvuștel”

„Deci eu aș vrea să văd imaginile în care „mai mulți bărbați” îl atacă pe Micutzu. Eu am văzut acolo unul care era un crenvuștel în negru. Era un crenvuștel față de Micutzu care e și foarte mare, și foarte gras. Doamne ferește, bine că nu are probleme cu inima, că știi cum e când te aprinzi și la cât e de mare… asta ar mai fi lipsit.

Deci eu văd doar un crenvuștel în negru, atât, unul, care-i vine lui Micutzu până la piept, și pe care Micutzu, la un moment dat se înjură, hau, hau și începe să lovească. Asta se vede din imaginile din spațiul public. Nu știu câți bărbați l-au atacat, batalioane l-au atacat pe Micutzu, posibil, dar în alte imagini. În astea nu! Nu vedem ce se întâmplă după intenția lui Micutzu de a-l lovi pe crenvuști”, a mai spus Mircea Badea.

Amintim faptul că reacția realizatorului tv vine în urma altercației din acest weekend în care a fost implicat Micuțu. Acesta declara că logodnica sa a fost agresată, iar el a ripostat, ulterior mergând la poliție să depună plângere.

”A agresat-o pe logodnica mea și l-a lovit cu pumnii pe prietenul nostru, şi am venit să depunem plângere. S-au întâmplat nişte chestii, dar după ce am fost agresat de omul respectiv. Nu, eu nu am fost lovit. (..) Pur și simplu mergeam pe stradă şi am fost înjurat de oamenii ăştia. Am depus plângere toţi trei şi aşteptăm ca organele să îşi facă datoria”, a declarat Micutzu pentru România TV.