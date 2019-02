”Multă lume se întreabă de ce nu o susţine nimeni pe Kovesi. Eu nu am înţeles ce înseamnă să o susţinem. Adică ce să fac exact? Nu am înţeles cum să fac. Pe mine nu mă reprezintă Codruţa. De aceea nu are sens chestiunea cu "reprezentantul nostru, Kovesi".

Măcar la Eurovision, publicul are şansa să voteze. Apoi vine un juriu de şmecheri şi zice: ia uite ce a votat publicul! Ha-ha. Rămâne cum vrem noi. Și la Eurovision este un fel de stat paralel. Au venit nişte băieţi care au zis: ne doare undeva cum a votat lumea. Rămâne cum am stabilit noi. Dar măcar a votat lumea. Nu s-a ţinut cont, dar măcar s-a votat. La Kovesi e altceva. Nu m-a întrebat nimeni dacă vreau ca Laura Codruţa Kovesi să fie la Parchetul European”, a spus Mircea Badea la Antena 3.