Alina Ciobanu a plâns la propria înmormântare

Alina Ciobanu, fata în vârstă de 18 ani care a fost omorâtă de prietena sa cea mai bună, a fost condusă de familie și de prieteni pe ultimul drum. Ea a fost înmormântată în cursul zilei de joi, 10 august, la Vaslui, acolo unde s-a și născut.

De la tristul eveniment a lipsit tatăl ei, însă alte sute de persoane au fost alături de ea în ultimele sale momente înainte de înmormântare.

Cei care au fost prezenți au văzut că, la un moment dat, pe obrazul tinerei s-a prelins o lacrimă. Medicii au explicat că acest lucru este perfect natural, însă asta nu i-a oprit pe oameni din a considera că este un semn.

Rudele Alinei Ciobanu spuneau că aceasta plânge la propria înmormântare.

„Copil curat și bun, tu plângi cu noi, căci ai fi vrut să trăiești, să fii fericită, să muncești cinstit, să o familie frumoasă. Un demon nu te-a lăsat, dragă Alina. Tu vei fi un înger! Drum bun către stele, copil cuminte și frumos! Să ne ierți că nu te-am putut ajuta în acele clipe odioase”, se arată în unul dintre mesajele oamenilor.

Tânăra a fost înmormântată în rochie de mireasă, așa cum cere tradiția, iar pe capi s-a pus și o diademă argintie.

Loredana, geloasă pe Alina

Crima din Mangalia i-a oripilat pe toți și nimeni nu-și imagina cum o tânără de 18 ani ar putea săvârși o astfel de crimă.

Iubitul victimei a făcut câteva declarații și a spus că Loredana era geloasă pe Alina și a subliniat că nu de puțin ori a încercat să îi despartă.

„Loredana a umblat cu mulți și îi băga și Alinei, tot timpul, tot felul de prostii în cap. De multe ori i-a zis Alinei să mă înșele. Cred că era geloasă pe relația noastră, pentru că avusese înainte o relație, când partenerul ei o bătea, se comporta urât cu ea și era geloasă pentru că eu nu făceam așa ceva.

Alina era bine cu mine, era fericită și vă dați seama că Alina îi povestea totul despre relația noastră și asta a dus la invidie. De multe ori se tot băga în relația noastră, voia să ne despartă, a văzut că nu poate și în ultimul timp Loredana îmi tot dădea mesaje că Alina umblă cu un băiat și că trebuie să mă despart de ea”, a relatat Sergiu, iubitul Alinei.

Criminala s-a pierdut cu firea

Loredana le-a povestit anchetatorilor tot ceea ce s-a întâmplat și a spus că nu a vrut să își omoare prietena, doar că s-a pierdut cu firea.

„Am avut niște discuții contradictorii cu Elena legate de plecarea ei acasă, întrucât știam ca vrea să plece din hotel. În camera noastră aveam un cuțit de bucătărie pentru a-l folosi la prepararea hranei. Într-un moment de furie, întrucât Elena îmi răspundea evaziv, am început să tremur, am luat cuțitul care era pe un raft și inițial am ezitat, însă, după aceea, am înjunghiat-o. Eu nu am vrut să o omor, însa am avut un moment în care mi-am pierdut firea și am săvârșit această faptă”, spunea ea.