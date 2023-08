Problemele dintre Loredana Atănăsoaie și Alina Ciobanu au început în urmă cu mai mult timp.

Potrivit anchetatorilor, suspecta era invidioasă pentru că Alinei îi mergea bine și nu reușea să îi controleze viața. În acest context, Loredana a cerut să fie mutată în altă cameră de hotel, ca să pună presiune pe Alina.

Mai apoi, în momentul în care Alina a luat decizia să plece din proprie inițiativă, Loredana a simțit că pierde total controlul.

Loredana a pierdut pur și simplu controlul

„Am avut niște discuții contradictorii cu Elena legate de plecarea ei acasă, întrucât știam ca vrea să plece din hotel. În camera noastră aveam un cuțit de bucătărie pentru a-l folosi la prepararea hranei. Într-un moment de furie, întrucât Elena îmi răspundea evaziv, am început să tremur, am luat cuțitul care era pe un raft și inițial am ezitat, însă, după aceea, am înjunghiat-o. Eu nu am vrut să o omor, însa am avut un moment în care mi-am pierdut firea și am săvârșit această faptă”, a declarat Loredana Atănăsoaie în fața anchetatorilor.

De asemenea, unul dintre motivele pentru care Loredana era invidioasă pe prietena ei a fost relația bună pe care o avea cu iubitul. A încercat de multe ori să o îndepărteze de el și să își trăiască viața doar ele două, așa cum făceau încă din copilărie. Mai multe dezvăluiri în acest sens au fost făcute chiar de iubitul victimei.

„Loredana a umblat cu mulți și îi băga și Alinei, tot timpul, tot felul de prostii în cap. De multe ori i-a zis Alinei să mă înșele. Cred că era geloasă pe relația noastră, pentru că avusese înainte o relație, când partenerul ei o bătea, se comporta urât cu ea și era geloasă pentru că eu nu făceam așa ceva.

Alina era bine cu mine, era fericită și vă dați seama că Alina îi povestea totul despre relația noastră și asta a dus la invidie. De multe ori se tot băga în relația noastră, voia să ne despartă, a văzut că nu poate și în ultimul timp Loredana îmi tot dădea mesaje că Alina umblă cu un băiat și că trebuie să mă despart de ea”, a relatat Sergiu, iubitul Alinei.

Un specialist criminolog a oferit mai multe informații

Potrivit explicațiilor oferite de Dan Antonescu, specialist criminolog, autoarea „a explodat” şi „nu a mai putut să se stăpânească”.

„Autoarea a explodat, pur şi simplu, şi nu a mai putut să se stăpânească și a omorât-o pe cea pe care o invidia. Aici vorbim de invidie, de ură, gelozie într-adevăr”, a declarat Dan Antonescu la Antena3.