Ministrul Antreprenoriatului şi Turismului din România, Constantin Daniel Cadariu, a solicitat recent să le fie permis și firmelor străine să participe la licitația privind realizarea studiului.

Acesta își dorește ca studiul respectiv să fie realizat de către experți europeni din Vest într-un mod profesionist, pe teren, ci nu în birou, însă a precizat clar că studiul respectiv nu va include zonele protejate de grad zero deoarece acolo Ministerul Mediului nu va aviza realizarea unor pârtii de schi.

„România să poată face măcar un domeniu schiabil eventual finanţat de la buget, măcar comparabil cu cel de la Pasko sau de la Bucovel, de la ucraineni, ca să nu mai spunem de Vestul Europei. (…) Acum suntem într-o achiziţie publică, scoatem la licitaţie întocmirea studiului care să ne spună care sunt locaţiile de România pretabile pentru aşa ceva, că acolo trebuie să ai utilităţi, să ai precipitaţii, trebuie să ai altitudine, trebuie să ai curenţi de aer, să ai multe lucruri.

Ai mei de la minister nu au fost atenţi şi au pus doar pe SEAP achiziţia publică, am oprit-o şi am solicitat să fie pusă pe jurnalul Uniunii Europene pentru a avea şansa şi firme specializate din vestul Europei să vină să participe la această licitaţie, cel puţin asta e speranţa mea (…) În stadiul ăsta suntem. Sper să avem acel studiu măcar într-o jumătate de an. Eu aşa sper. Studiu să fie făcut profesionist şi în teren, nu din birou”, a declarat joi Constantin Daniel Cadariu.

Menționăm faptul că noile investiții din domeniul schiabil vor fi finanțate din bugetul statului.

Ministrul Turismului este nemulțumit de pârtiile de schi din România

De altfel, acesta a criticat felul în care autoritățile române au investit până acum în pârtiile de schi din țara noastră, afirmând ferm că „în prea multe cazuri s-au finanţat pârtii de schi în locuri total neprielnice”, dând exemplu negativ chiar o pârtie de schi din Gura Humorului, de unde vine el.

„Dacă discutăm, de exemplu, despre schi şi despre pârtii, în momentul de faţă avem 22 de localităţi din România, 92 de locaţii unde există pârtii de schi. Sunt 266 de pârtii de schi acreditate de minister. Sunt doar 256 de kilometri de pârtie. Adică sub un kilometru pe pârtie. (…) Mulţi dintre noi, inclusiv eu, practicăm acest sport şi a fost în ţări consacrate, în Austria, în Italia, în Elveţia, în Franţa şi am văzut cam ce ar înseamnă un domeniu schiabil.

Înseamnă zeci de pârtii, zeci de instalaţii, zeci, sute poate mii de locuri de parcare, utilităţi acolo, în zonă şi atunci am spus domnule, a fost un program în trecut (…), a mai fost un alt program de finanţare a unor astfel de pârtii, dar în prea multe cazuri s-au finanţat pârtii de schi în locuri total neprielice.

La mine acasă, la Gura Humorului, există o pârtie de schi, porneşte de la 400 de metri altitudine, să termină la 780 de metri altitudine din zonă premontană. N-are cum să fie o activitate eficientă economic. În prea multe din cazuri s-a dat satisfacţie unor orgolii locale şi s-au acordat finanţări”, a explicat oficialul român.

Nu se vor face noi pârtii de schi în timpul mandatului lui Constantin Daniel Cadariu

Spre finalul intervenției sale, Constantin Daniel Cadariu a spus că este un om realist, subliind faptul că, în timpul mandatului său, nu se va face niciun domeniul schiabil nou în România.

„Eu cât sunt la minister nu apuc să derulez, încerc să creez cadrul legal după care să creez baza”, a punctat oficialul român.