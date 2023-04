Medicamentele generice nu se vor scumpi

Vineri, 6 aprilie 2023, ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a anunțat că medicamentele generice nu se vor scumpi, ci doar va fi actualizat prețul medicamentelor sub 50 de lei pentru ca ele să rămână pe piața locală.

„Nu se vor scumpi. Este o abordare care nu cred că este corectă. Este vorba de o actualizare a preţului medicamentelor foarte ieftine, adică cu o valoare de până la 50 de lei ca ele să se găsească, să rămână pe piaţă. Este esenţial. Noi ne dorim pentru pacienţi şi acces la medicamente, nu numai la servicii de sănătate.

Medicamentele cu valoare de până la 50 de lei reprezintă aproape 90% din totalul medicamentelor care se utilizează în România. Trebuie să încurajăm producătorii să le facă în continuare, să le pună pe piaţa românească, dacă ne dorim într-adevăr să fim oneşti şi să oferim oamenilor din această ţară să aibă acces permanent la medicamente şi cu cât mai puţine discontinuităţi.

La nivel european se manifestă o criză a medicamentelor generice şi trebuie să luăm măsuri din timp. Noi am şi făcut-o la Ministerul Sănătăţii, prin schimbarea modului de referenţiere, am eliminat medicamentele care de fapt nu erau pe piaţă, am reglementat şi în curând va fi aprobată partea cu claw-back-ul.

L-am uniformizat pentru toate tipurile de medicamente generice şi nu în ultimul rând această actualizare de preţ care trebuie să fie un imbold şi pentru producători şi pentru distribuitori să ofere medicamentele pe piaţa românească. Pentru claw-back cred că se rezolvă în această lună, iar pentru actualizarea de preţ, după discuţia pe care am avut-o cu ministrul Finanţelor, până la jumătatea acestui an”, a explicat, vineri, Alexandru Rafila, după ce a avut loc ceremonia de premiere a cadrelor medicale pentru contribuţii deosebite în timpul pandemiei provocată de coronavirus.

Declarația sa a fost făcută la o zi distanță după ce președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a spus că fabricile care produc medicamente generice trebuie să rămână pe profit.

„Alinierea cu 15% se va face din luna aceasta şi pe urmă vedem cu indicele de inflaţie cum venim la preţul plafonat, astfel încât medicamentele generice şi fabricile care produc medicamente generice să rămână pe profit”, a zis el.

Investiţii în domeniul medical, fără resurse umane calificate, nu sunt bune

Tot vineri, Alexandru Rafila a reamintit că investiţiile şi reformele din domeniul medical, fără resurse umane calificate, nu sunt bune pentru că profesioniștii sunt „cei care oferă, până la urmă, serviciile de sănătate cetăţenilor din această ţară”. El a precizat, totodată, că este foarte important că Ministerul Sănătăţii a reuşit să atingă toate jaloanele din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

„E un sistem sanitar care, în ultimii 30 de ani, nu a avut parte de o politică şi o viziune susţinută, coerentă. S-a dezvoltat inegal în diversele zone ale ţării, însă în momentul de faţă avem câteva oportunităţi şi m-aş bucura dacă am sprijini toţi aceste oportunităţi încât să le transformăm în realitate.

Aici mă refer la două capitole mari, cel de investiţii şi cel de reformă, de politică a resurselor umane care trebuie să pună în mişcare sistemul de sănătate. Investiţii fără resurse umane calificate nu sunt bune pentru că oamenii, profesioniştii, sunt cei care oferă, până la urmă, serviciile de sănătate cetăţenilor din această ţară.

Asta este situaţia şi, cum vă spuneam, cel mai important lucru este că am reuşit la Ministerul Sănătăţii împreună cu o echipă, uneori tânără, cu tineri, să atingem absolut toate jaloanele din PNRR, să putem să folosim integral banii din acest Program Naţional de Redresare şi Rezilienţă şi să oferim speranţă oamenilor din această ţară”, a completat ministrul Sănătăţii.