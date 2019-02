Ministrul Muncii a rupt tăcerea! Ce se întâmplă cu pensiile anul acesta: Detalii importante pentru toți românii

„Se asteapta recalcularea celor cateva milioane de pensii, dupa ce legea va fi adoptată. Pe de cealalta parte, sunt recalcularile pe grupele de munca, acum, in acest moment au intrat deja dosarele in recalculare, ma refer la grupele de munca... In acest moment, am implementat softul 100%. Am facut si o parte din simulari. Am trecut la ultima etapa a simularilor pe toata tara, am avut judete pilot, am extins la national. Cat de curand trecem in oficial. Asigur pensionarii ca in cateva saptamani vom incepe sa emitem decizii. Sper, la final de martie pentru a nu crea asteptari foarte mari. Mai bine sa fie mai devreme decat sa spunem un termen pe care sa nu il putem respecta, dar clar sunt multumit, softul este implementat si activitatea continua", a spus Marius Budăi.

Reducerea vârstei de pensionare pentru mamele care au născut trei copii, stabilirea unui singur tip de pensie anticipată, recalcularea pensiilor actuale şi stabilirea studiilor de masterat şi doctorat ca vechime în muncă fac parte din proiectul de lege privind sistemul public de pensii.

Documentul a fost adoptat în 2018 de Parlament şi aşteaptă decizia Curţii Constituţionale. Până pe 27 februarie CCR trebuie să ia o hotărâre în privinţa proiectului de lege, ale cărui prevederi se vor aplica din septembrie 2021.