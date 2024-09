Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a subliniat că vara din 2024 a fost extrem de neobișnuită, fiind cea mai călduroasă din istoria înregistrărilor Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Potrivit declarațiilor sale, aceste condiții extreme subliniază efectele tot mai vizibile ale schimbărilor climatice asupra vieților noastre.

Fechet a explicat că această vară nu a adus doar temperaturi record, dar a fost și martora unor fenomene meteorologice extreme, precum valuri de căldură intensificate, furtuni severe și precipitații neobișnuit de abundente. Aceste evenimente extreme nu doar că destabilizează ecosistemele naturale, dar afectează și infrastructura, economia și sănătatea publică. Ministrul a accentuat că aceste schimbări nu sunt doar statistici îngrijorătoare, ci realități cu impact direct asupra fiecărui individ și comunități.

Fechet a făcut apel la necesitatea unor măsuri imediate și eficiente pentru adaptarea efectelor schimbărilor climatice. El a subliniat importanța consolidării politicilor de mediu și a implementării unor soluții durabile pentru a face față acestei crize climatice, evidențiind că fiecare dintre noi are un rol de jucat în protejarea planetei și asigurarea unui viitor mai sigur pentru generațiile viitoare.

”Doamna director general al Administraţiei Naţionale de Meteorologie mi-a spus că doar ce a terminat socotelile legate de vara care tocmai s-a încheiat şi putem declara vara anului 2024 ca fiind cea mai călduroasă vară din istoria măsurătorilor ANM-ului, la fel cum fiecare lună a verii a bătut toate recordurile ultimilor 100 de ani, că măsurăm de 120 de ani la ANM. În ceea ce priveşte precipitaţiile, pentru că am întrebat-o şi acest lucru, în luna august pentru zona Dobrogea doar în 2004 am avut precipitaţii şi mai multe decât am avut anul acesta, respectiv 92 de litri pe metru pătrat. Anul acesta, acum în luna august avem 85”, a declarat Mircea Fechet, duminică seară, la Digi 24.