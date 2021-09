Ministrul Energiei: Creșterea facturilor este dirijată de Rusia! Când vor scădea prețurile

Ministrul Energiei a participat la a cincea ediţie a conferinţei „Black Sea and Balkans Security Forum”, la „Opportunities in the Black Sea Region for the Energy Sector. Development, Cooperation, Supplier Diversification”. În cadrul conferinței, Virgil Popescu, a declarat că explozia prețurilor la gaze este generată de Rusia. Totodată, ministrul a spus și când vom începe să vedem o scădere a prețului.