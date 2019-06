Declarația de avere a ministrului Tudorel Toader, căci despre el este vorba, ar fi câștigat în perioada în care a fost ministru al Justiției, în medie, 65.000 de lei pe lună. De asemenea, acesta deține mai multe autoturisme și terenuri dobândite fie prin cumpărare, fie prin moștenire. Pentru a compara situația, Theresa May a avut în ultimul an fiscal venituri de 153.000 de lire pe an, cu tot cu banii primiți ca parlamentar. Asta înseamnă că premierul Marii Britanii a câștigat în jur de 67.000 de lei pe an, potrivit Ziaruldeiași.ro.

De asemenea, în declarația de avere a lui Tudorel Toader apar mai multe proprietăți în județul Iași sau în alte județe ale țării, dobândite înainte de a ocupa funcția de rector sau de ministru. În ceea ce privește veniturile, Tudorel Toader încasa de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” suma de 150.815 lei pe an, la care se adaugă suma de 140.040 de lei pentru funcția de ministru, dar și suma de 119.772 de lei de la Consiliul Superior al Magistraturii.

Totodată, la aceste venituri se mai adaugă și suma de 364.641 de lei din pensie, precum și suma de 3.422 de lei din drepturi de proprietate intelectuală, dar și contravaloarea unei chirii de 3.600 de euro.

