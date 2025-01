Indexarea pensiilor, un subiect sensibil în contextul economic actual, devine o problemă presantă pentru milioane de români. Creșterea prețurilor și a costurilor de trai face ca o astfel de măsură să fie mai mult decât necesară.

Viorica Dăncilă, fost premier al României, consideră că situația actuală este rezultatul unor decizii greșite luate în 2024 sub conducerea lui Marcel Ciolacu.

Fostul premier a subliniat că, în 2024, au fost înregistrate cheltuieli guvernamentale fără justificare, ceea ce a împiedicat asigurarea fondurilor pentru indexarea pensiilor.

Dăncilă a amintit despre angajările masive în sectorul public, precum și despre fondurile mari alocate pentru protocoale și subvențiile partidelor politice.

Viorica Dăncilă a atras atenția că, înainte de a anunța indexarea pensiilor, guvernanții ar fi trebuit să se asigure că există resursele necesare pentru aplicarea acesteia.

Viorica Dăncilă afirmă că, atunci când premierul Marcel Ciolacu și ministra Muncii, Simona Bucura Oprescu au promis indexarea pensiilor din ianuarie, ar fi trebuit să se asigure că fondurile necesare sunt disponibile.

Potrivit fostului premier, lipsa de planificare și utilizarea greșită a fondurilor nu sunt vina pensionarilor, care acum suferă din cauza acestor greșeli.

Pe lângă lipsa fondurilor, fostul premier a evidențiat problemele legate de implementarea Legii pensiilor nr. 360/2023.

Deși aceasta ar trebui să asigure stabilitate și predictibilitate pentru pensionari, Dăncilă a punctat că nici nu a fost prorogată, nici aplicată în totalitate. Situația creează confuzie și dificultăți financiare pentru numeroși pensionari.

În 2023, Guvernul Ciolacu promitea o majorare semnificativă a pensiilor pentru 2024, conform unei noi legislații care presupunea o creștere a Valorii Punctului de Referință (VPR).

Aceasta urma să crească de la 81 de lei la 91 de lei, ceea ce ar fi reprezentat o creștere de 12,1%, peste rata inflației. Cu toate acestea, măsura a fost suspendată printr-o ordonanță care include măsuri de austeritate.

În fața nemulțumirilor pensionarilor, guvernul a anunțat că indexarea ar putea avea loc abia în luna septembrie. Până atunci, pensionarii cu venituri mici și medii vor primi un sprijin financiar unic, în funcție de resursele bugetare disponibile.

Premierul Marcel Ciolacu a justificat această decizie prin necesitatea de a menține investițiile majore, în special cele cofinanțate prin PNRR.

„Am stabilit, cum am promis înainte de votul din Parlament, că vom veni la pensiile mici și medii, până la începutul acestui an, cu o suplimentare și o majorare de tip one off, până vom vedea execuția bugetară la prima rectificare, când se va analiza dacă se poate astfel încât să nu afectăm investițiile mai ales din PNRR – unde sunt cofinanțări foarte mari pe zona transporturilor, de exemplu, de 60% – dacă bugetul de stat își permite indexarea din septembrie”, a declarat Marcel Ciolacu într-o conferință de presă.